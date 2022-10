House of the Dragon, Emma D'Arcy elogia Matt Smith: "Adoro lavorare con lui, ho imparato tanto"

La star di House of the Dragon Emma D'Arcy non ha che elogi per il collega Matt Smith, con cui ama davvero poter lavorare.

Come ci si sente ad essere una delle star di House of the Dragon e a poter lavorare con Matt Smith? Ce lo rivela Emma D'Arcy, l'interprete di Rhaenyra, che ha solo elogi e lusinghe nei confronti della sua co-star.

Continua, settimana dopo settimana, il grande successo di House of the Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade in onda su HBO (e in Italia disponibile su Sky e NOW), e gran parte di esso va ricollocato al fantastico cast su cui può fare affidamento, a partire da due dei suoi protagonisti, Emma D'Arcy e Matt Smith.

In particolare, la performance dell'interprete di Daemon Targaryen sembra aver catturato i cuori degli spettatori, e le sue stesse co-star ne elogiano l'operato.

"Ho imparato tantissimo da lui. Ho imparato a recitare in quel che può essere un ambiente davvero intenso" ha dichiarato ad esempio D'Arcy ai microfoni di Collider "Mi ha insegnato a non subire le varie pressioni, quali che possano essere, dettate dalle tempistiche o legate a una produzione di questa portata, e di focalizzarmi solo sui principi".

"Ero davvero spaventata all'idea di prendere parte a una tale produzione. Perché nessuno sa chi diavolo sono. Nemmeno io so chi diavolo sono. Non so nemmeno perché sono qui!" ha poi continuato ridendo "E poi, all'improvviso, mi ritrovo a lavorare con Matt Smith, che ha un'aura davvero straordinaria. Adoro lavorare con lui".

E voi, cosa ne pensate? Vi piace Smith nel ruolo di Daemon Targaryen?