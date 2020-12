House of the Dragon: i primi concept art della serie prequel del Trono di Spade

Il Trono di Spade ha dato vita a una serie prequel intitolata House of the Dragon e online sono stati condivisi i primi concept art.

House of the Dragon: i concept art

House of the Dragon è la nuova serie prequel del cult Il Trono di Spade in fase di produzione per HBO e online sono stati diffusi i primi concept art del progetto. Jason Kilar, CEO di Warner Media, in un comunicato ha condiviso le prime immagini che ritraggono i draghi, annunciando: "Iniziano le riprese della prossima serie del Trono di spade, House of the Dragon... Tra alcuni mesi fate attenzione sopra di voi ai draghi!".

Nella serie House of the Dragon - progetto ideato dallo scrittore George R.R. Martin in collaborazione con Ryan Condal e Miguel Sapochnik - l'attore Paddy Considine sarà Re Viserys Targaryen, che sale al trono dopo Jaehaerys Targaryen venendo scelto dai signori di Westeros durante il Concilio di Harrenhal.

Il nuovo show televisivo, che dovrebbe debuttare nel 2022, è tratto dal libro Fire & Blood che racconta tra le pagine la storia della famiglia Targaryen, dando spazio ad eventi ambientati ben 300 anni prima rispetto a quanto mostrato in Il trono di spade.

Lo showrunner di House of the Dragon sarà Ryan Condal (Colony) in collaborazione con il regista Miguel Sapochnik, impegnato anche dietro la macchina da presa di alcuni dei dieci episodi.

Per ora HBO non ha rivelato la descrizione dei personaggi che saranno protagonisti della serie, tuttavia sul piccolo schermo si dovrebbe assistere allo scontro chiamato all'interno della saga la Danza dei draghi.