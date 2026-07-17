God of War, Prime Video cambia Kratos: Ryan Hurst lascia il ruolo dopo un infortunio sul set

Imprevisto importante per la serie live-action di God of War. Ryan Hurst, scelto per interpretare Kratos nell'adattamento prodotto da Prime Video, è stato costretto ad abbandonare il progetto in seguito a un infortunio riportato durante le riprese.

Ryan Hurst costretto a lasciare la serie

La notizia è stata confermata da Variety, mentre Amazon ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali al momento. La produzione dovrà ora individuare un nuovo interprete per il protagonista e tornare sul set per rigirare le scene già completate.

Hurst era stato annunciato come volto di Kratos e, lo scorso febbraio, Prime Video aveva persino diffuso la prima immagine ufficiale dell'attore nei panni del celebre guerriero spartano. Le riprese hanno però subito una brusca battuta d'arresto a giugno, quando l'attore è rimasto coinvolto in un incidente sul set che gli ha impedito di proseguire il lavoro.

Secondo quanto riportato da Deadline, la produzione ha quindi deciso di procedere con un recasting completo del ruolo principale. Per Hurst si tratta comunque di un personaggio già conosciuto: l'attore aveva infatti prestato la voce a Thor nel videogioco God of War Ragnarök.

Il nuovo Kratos dovrà condividere la scena con Callum Vinson, interprete del giovane Atreus, mentre il resto del cast comprende:

Max Parker nel ruolo di Heimdall;

nel ruolo di Heimdall; Ólafur Darri Ólafsson nei panni di Thor;

nei panni di Thor; Mandy Patinkin come Odino;

come Odino; Alastair Duncan nel ruolo di Mimir;

nel ruolo di Mimir; Danny Woodburn e Jeff Gulka nei panni dei fratelli Brok e Sindri;

e nei panni dei fratelli Brok e Sindri; Ed Skrein nel ruolo di Baldur.

La serie seguirà gli ultimi due videogiochi

L'obiettivo di Prime Video sarebbe quello di trovare rapidamente il nuovo interprete per riprendere la produzione entro la metà dell'autunno.

L'adattamento televisivo racconterà gli eventi dei due capitoli più recenti della saga sviluppata da Santa Monica Studio, concentrandosi sul rapporto tra Kratos e suo figlio Atreus.

La sinossi ufficiale descrive così la storia: "Kratos e Atreus intraprendono un viaggio per spargere le ceneri della moglie e madre Faye. Nel corso dell'avventura, Kratos cerca di insegnare al figlio come diventare un dio migliore, mentre Atreus prova a mostrare al padre come essere un uomo migliore."

Prime Video ha inoltre diffuso anche la descrizione ufficiale del protagonista: "Kratos è spartano per nascita e dio per natura. Cresciuto in una cultura votata alla guerra, guidò gli eserciti della sua patria fino al giorno in cui strinse un patto fatale con Ares, il dio greco della guerra, perdendo la propria anima in cambio della vittoria in battaglia."

Nonostante il contrattempo, Amazon continua a puntare con decisione sul progetto. God of War ha già ottenuto un ordine per due stagioni.

La serie è scritta e supervisionata da Ronald D. Moore, che ricopre il ruolo di showrunner ed executive producer attraverso la sua Tall Ship Productions. La regia dei primi due episodi è affidata a Frederick E.O. Toye, mentre la produzione coinvolge anche Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios e PlayStation Productions.

Prima dell'infortunio, Ryan Hurst aveva appena concluso il lavoro su The Odyssey di Christopher Nolan nel ruolo di Mentore, mentre negli ultimi anni era apparso in serie come The Abandons, S.W.A.T., The Mysterious Benedict Society, Paradise City e The Walking Dead.