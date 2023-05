House of the Dragon 2, un video dal set rivela la sorte di alcuni personaggi? (SPOILER)

Un nuovo video dal set della seconda stagione di House of the Dragon sembra rivelare il destino di alcuni personaggi nello show HBO (attenzione, spoiler).

Continuano le riprese della seconda stagione di House of the Dragon, e dal set della serie HBO sembrano arrivare rivelazioni sulla sorte di determinati personaggi grazie a un nuovo video... Di chi si tratterà? Attenzione agli spoiler se non avete i libri, però!

Nonostante lo sciopero degli sceneggiatori, si continua a lavorare sul set di House of the Dragon 2, e su Twitter qualcuno ha documentato gli ultimi sviluppi di trama in un nuovo video nel quale sembrerebbe chiaro il riferimento ad alcuni personaggi e a una particolare scena del libro di George R• R. Martin da cui è tratto lo show.

Che cosa ci attende in House of the Dragon 2

Come riporta anche CBM, infatti, vediamo passare per le strade, tra la folla, un carro con su un grosso oggetto di scena che dovrebbe rappresentare, grazie al successivo uso di CGI, una testa di drago mozzata.

Stando a ciò che si sente nel filmato, dopo l'avvio delle riprese, si ode la frase "Ammirate! Il drago traditore Meleys, ucciso a Rook's Rest per il vostre Re! Per Re Aegon!".

Pare dunque che si sia arrivati a girare la caduta in battaglia contro Sunfye e Vhagar di Meleys, drago cavalcato da Rhaenys (Eve Best), la cui sorte non sarebbe poi tanto dissimile: nel libro un corpo viene ritrovato carbonizzato, ma è impossibile decretare a chi appartenga. Secondo CBM, la serie probabilmente non lascerà invece troppi dubbi in merito.

House of the Dragon 2, partiti i casting per due importanti (e sanguinari) personaggi?

Staremo però a vedere se così sarà. Intanto vi ricordiamo che la seconda stagione di House of the Dragon dovrebbe arrivare nel 2024 sul piccolo schermo.