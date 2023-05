House of the Dragon 2: le riprese continueranno nonostante lo sciopero degli sceneggiatori

Lo sciopero degli sceneggiatori proclamato dal sindacato americano non ritarderà le riprese della stagione 2 di House of the Dragon, già in corso.

I fan di House of the Dragon non devono preoccuparsi: la lunga attesa per la stagione 2 non sarà prolungata a causa dello sciopero degli sceneggiatori annunciato oggi: le riprese proseguiranno senza interruzioni, come previsto, nel Regno Unito.

Il team degli autori al lavoro sulla serie prequel tratta dai romanzi di George R.R. Martin avevano infatti già completato il lavoro sugli script delle dieci puntate inedite.

Nessuno stop per House of the Dragon 2

Il lavoro degli sceneggiatori americani che fanno parte del sindacato si è interrotto anche a livello internazionale e, secondo le fonti di Variety, alcuni autori britannici che sono membri hanno compiuto una vera e propria corsa contro il tempo per consegnare il proprio lavoro entro la scadenza degli accordi oltre la quale, come appariva ormai scontato, è iniziato lo sciopero.

Il team di sceneggiatori di House of the Dragon, tuttavia, avevano da tempo già completato gli script della seconda stagione e la produzione non dovrebbe quindi subire alcun ritardo.

I primi dettagli della seconda stagione

Le riprese dello show sono attualmente in corso negli spazi dei Leavesden Studios, di proprietà di Warner Bros, nel Regno Unito. Il lavoro del cast e della troupe ha preso il via l'11 aprile.

Nel cast degli episodi torneranno Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

Tra i nuovi arrivi, invece, ci sono quelli di Gayle Rankin, Simon Russell Beale, Freddie Fox e Abubakar Salim.