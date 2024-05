House of the Dragon 2, svelata la durata del primo episodio della nuova stagione

Dopo la diffusione degli ultimi trailer, siamo in trepidante attesa della Stagione 2 di House of the Dragon, che inaugurerà una ricca stagione estiva sul piccolo schermo quando debutterà il 17 giugno prossimo. Ma quanto durerà il primo dei nuovi episodi?

Caratterizzata da un cast stellare che comprende Emma D'Arcy, Matt Smith e Olivia Cooke, la prossima stagione, che sarà composta da soli otto episodi, riprenderà la sua narrazione che racconta l'inizio della fine della Casa Targaryen.

Secondo quanto riportato dalle fonti iniziali, il primo episodio della Stagione 2 di House of the Dragon durerà 64 minuti. Si tratta di una durata simile all'episodio con cui si apriva la prima stagione dello show, che aveva una durata di 66 minuti.

House of the Dragon: Rhys Ifans e Olivia Cooke in una scena del nono episodio

Dove eravamo rimasti?

La prima stagione si è conclusa con una nota positiva: il drago del principe Aemond, Vhagar, ha ucciso Rhaenyra Targaryen e il figlio di Ser Laenor Velaryon, il principe Lucerys "Luke" Velaryon. Intitolato "Un figlio per un figlio", il primo episodio della nuova stagione prende il nome da un evento cruciale del libro di George R. R. Martin, Fuoco e sangue, che funge da fonte principale dell'adattamento.

House of the Dragon 2 introdurrà uno dei personaggi più importanti di Casa Stark

In questa scena, Daemon Targaryen scrive una lettera a Rhaenyra per rispondere alla tragica perdita del figlio. Nel testo originale, il messaggio di Daemon, crudo e diretto, preannuncia il suo imminente atto di vendetta: "Occhio per occhio, un figlio per un figlio. Lucerys sarà vendicata". Poiché il personaggio rimane a Roccia del Drago con la moglie, è possibile che pronuncerà queste frasi a voce invece che scriverle per lettera.

La seconda stagione di House of the Dragon debutterà il 17 giugno prossimo su Sky e in streaming su Now.