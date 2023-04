House of the Dragon 2, scopriamo le ultime aggiunte al cast della nuova stagione

Quattro nuovi attori si sono aggiunti al cast della seconda stagione di House of the Dragon: scopriamo chi sono e chi interpreteranno.

House of the Dragon 2 si prepara a dare il benvenuti a quattro nuovi membri del cast: vediamo insieme di chi si tratta, e quali personaggi interpreteranno nella nuova stagione della serie HBO.

Simon Russell Beale (Morto Stalin se ne fa un altro), Freddie Fox (I tre moschettieri), Gayle Rankin (The Greatest Showman) e Abubakar Salim (Assassin's Creed: Origins) sono i nuovi abitanti del mondo ideato da George R.R. Martin.

La seconda stagione dell'acclamata serie prequel de Il trono di spade, riportac Variety, vedrà infatti l'arrivo di questi quattro attori rispettivamente nei ruoli di Ser Simon Strong, il castellano di Harrenhal e prozio di Lord Larys; Ser Gwayne Hightower, figlio di Otto Hightower e fratello di Alicent, nonché zio di Re Aegon, della Regina Haelena e del Principe Aemond; Alys Rivers, un guaritore e residente di Harrenhal; Alyn of Hull, marinaio della flotta di Valaryon che ha combattuto nella campagna delle Stepstones.

House of the Dragon 2: una storia di vendetta brutale e raccapricciante tingerà di sangue la nuova stagione

Il ritorno di House of the Dragon

La seconda stagione di House of the Dragon sarà composta da 8 episodi, a differenza della prima che ne contava 10, e al suo ritorno sugli schermi, si ripartirà direttamente da dove ci eravamo lasciati nel finale di The Black Queen, l'ultimo episodio della stagione precedente.

Ryan Condal tornerà alla guida dello show, mentre già da tempo sappiamo che non sarà lo stesso per Miguel Sapochnik, che ha abbandonato la serie lo scorso settembre.

Al momento, non abbiamo ancora una data precisa per il debutto dei nuovi episodi, ma restate sintonizzati.