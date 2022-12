House of the Dragon 2: una storia di vendetta brutale e raccapricciante tingerà di sangue la nuova stagione

L'episodio di House of the Dragon 2, 'Blood and Cheese' sporcherà di sangue la serie HBO introducendo una vendetta brutalmente diretta.

Sembra proprio che un episodio di House of the Dragon 2, dal titolo "Blood and Cheese", prometta di essere parecchio violento e sanguinoso. A parlarne per prima è stata Sara Hess, una delle scrittrici della serie HBO, dicendo che al suo centro troveremo la storia di una vendetta brutale ed esplicita.

House of the Dragon: Paddy Considine e Matt Smith in una scena dell'ottavo episodio

Fin dalla sua primissima messa in onda, nell'agosto di quest'anno, House of the Dragon si è immediatamente consolidata nell'immaginario televisivo contemporaneo, ottenendo il rinnovo per la seconda stagione poco tempo dopo il lancio dei suoi primi episodi. Ora che siamo in attesa dei nuovi sviluppi, alcuni dettagli sembrano anticiparci svolte dal libro originale.

In base a quanto recentemente riportato da Variety pare che nell'episodio "Blood and Cheese" di House of the Dragon 2 troveremo alcuni momenti, anche cruenti, provenienti direttamente dal romanzo.

Per chi non lo sapesse, nel libro "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin ci sono due personaggi soprannominati Sangue e Formaggio, entrambi protagonisti di una particolare e violenta storia di vendetta (che non vi anticiperemo). Vi basti sapere che Sara Hess stessa ha anticipato ai fan dei libri e della serie che non rimarranno "delusi". A quanto pare in "Blood and Cheese" troveremo la risposta a uno degli sviluppi cui abbiamo precedentemente assistito in House of the Dragon (connessi con la scomparsa di Lucerys e la sua famiglia), e un "occhio per occhio" raccapricciante.