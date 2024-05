House of the Dragon: i preparativi per la guerra nel nuovo trailer della stagione 2

Il nuovo trailer della stagione 2 di House of the Dragon, in arrivo a giugno, mostra i preparativi per la guerra tra i membri della Casa Targaryen.

Il 17 giugno arriverà sugli schermi italiani di Sky e NOW la stagione 2 di House of the Dragon e nel nuovo trailer si mostrano i preparativi alla dura guerra che dividerà la Casa Targaryen.

HBO ha infatti pubblicato un filmato ricco di scene inedite che svela come ognuna delle due fazioni stia progettando e attendendo l'inizio dell'inevitabile scontro.

Cosa accadrà nella seconda stagione

A Westeros, nella seconda stagione di House of the Dragon, sta per scoppiare a Westeros una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra.

Il regno si spacca in due quando tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

House of the Dragon come Succession: l'eredità per il Trono si gioca in famiglia

Il cast dei nuovi episodi

Gli interpreti dello show sono Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tra gli altri membri del cast che tornano dalla prima stagione ci sono Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

Il progetto è tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin ed è stata ideata come un prequel degli eventi al centro della serie cult Il Trono di Spade.