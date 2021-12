House of Gucci: la villa del film di Ridley Scott disponibile su Airbnb

Villa Balbiano, la lussuosa villa sul Lago di Como di House of Gucci, è disponibile su Airbnb per l'affitto, un fortunato fan potrà soggiornarvi per una notte.

L'ultimo film di Ridley Scott, House of Gucci, torna a far parlare di sé non solo per le polemiche sollevate dagli eredi Gucci dopo l'uscita della pellicola negli USA. Il biopic incentrato sulla storia della dinastia Gucci e dell'omicidio di Maurizio Gucci ordito dall'ex moglie si distingue anche per la bellezza e l'eleganza delle location.

Un set in particolare si è distinto. Nel film Aldo Gucci (PAl acino), il patriarca della famiglia, possiede una casa estiva sul Lago di Como, nel nord Italia. Questa casa, conosciuta come Villa Balbiano, è di per sé un capolavoro. Per i fan che vogliono provare l'esperienza di trascorrere una notte nella villa, è arrivata l'occasione giusta.

Airbnb ha pubblicato un'offerta per Villa Balbiano. La dimora che vanta sei camere da letto e sei bagni potrà essere affittata da un fortunato fan per una notte al costo di 1.131 dollari. La villa sarà disponibile per l'affitto lunedì 6 dicembre alle 12:00 e la notte affittabile è quella del 30 marzo 2022.

Villa Balbiano risale alla fine del XVI secolo e fu costruita dal famoso cardinale Tolomeo Gallio, che utilizzò lo storico palazzo come sua residenza principale. Quasi un secolo dopo, il cardinale Angelo Maria Durini ampliò e abbellì la villa e la utilizzò per ospitare membri della Chiesa cattolica romana e altri abitanti dell'alta società per banchetti, feste e balli. Oggi la villa è una delle più grandi residenze private del lago. I suoi interni storici sono pieni dei migliori oggetti d'arte e mobili dei secoli passati. Ognuna delle sei lussuose suite è stata progettata individualmente dal famoso decoratore d'interni Jacques Garcia. L'esterno della villa comprende una piscina, un molo privato e una darsena.

L'uscita italiana di House of Gucci è fissata per il 14 dicembre.