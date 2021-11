House of Gucci: le ricerche online per la casa di moda aumentano dopo l’uscita del film

House of Gucci, la nuova pellicola di Ridley Scott interpretata da Lady Gaga, Jared Leto e Adam Driver, ha fatto impennare l'interesse per il marchio Gucci: le ricerche online per la casa di moda sono aumentate drasticamente dopo l'uscita del film nelle sale cinematografiche.

House Of Gucci: Lady Gaga e Adam Driver in una foto dal set di Gressoney

Secondo l'aggregatore di e-commerce Lovethesales.com, le ricerche online per il marchio sono aumentate del 73%, con un balzo del 257% per le borse e del 75% per le ciabatte. Le cifre suggeriscono che il marchio di lusso ha solo da guadagnare dal racconto di Hollywood della storia dell'affascinante Patrizia Reggiani, che nel 1995 ingaggiò un sicario per uccidere il suo ex marito Maurizio Gucci, l'ex capo del marchio di moda.

House of Gucci: Lady Gaga e Al Pacino sul set

Sebbene Gucci non abbia approvato formalmente il film, la pellicola vede tra i suoi protagonisti Salma Hayek, ovvero la moglie di François-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato di Kering, e Jared Leto, ambasciatore del marchio di moda nonché amico del direttore creativo di Gucci: Alessandro Michele.

La scorsa settimana il marchio ha anche organizzato una sfilata di moda a Los Angeles, chiudendo Hollywood Boulevard vicino al teatro cinese di Grauman, rendendo omaggio a decenni di glamour hollywoodiano. Ora che House of Gucci sta per arrivare anche in Italia, le pagine social del marchio hanno iniziato a pubblicare immagini di Lady Gaga nei panni della Reggiani.