House of Gucci, Patrizia Reggiani confessa. "Amo ancora Maurizio Gucci"

Nel nuovo film House of Gucci Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, protagonista di un nuovo documentario in cui confessa di amare ancora il suo defunto marito Maurizio Gucci.

Interpretata da Lady Gaga in House of Gucci, Patrizia Reggiani è tornata in auge sui media grazie al film di Ridley Scott. In un nuovo documentario, la "vedova nera" confessa di essere ancora innamorata del suo ex marito Maurizio Gucci, nonostante sia accusata di aver organizzato il suo omicidio.

House of Gucci: Adam Driver e Lady Gaga

House of Gucci non è ancora arrivato nelle sale, ma già si parla del film e del fenomeno che viene raccontato: l'omicidio di Maurizio Gucci, ucciso alla fine degli anni '90, per cui Patrizia Reggiani ha trascorso 18 anni in carcere, anche se ancora oggi si professa innocente. Nel nuovo documentario People Magazine Investigates: Killing Gucci, la donna ha dichiarato:

"Non mi considero innocente, ma neanche colpevole. Provo ancora un enorme sentimento per lui"

Nel corso dell'intervista, Patrizia Reggiani ha continuato a professarsi innocente, ricordando del momento in cui ha scoperto la morte del marito e di quando in tribunale, per il divorzio, gli sono state rivolte solo cattiverie:

"Ho sentito il telefono squillare, la mia tata rispose e dopo ho saputo che Maurizio era morto. Inizialmente non potevo crederci, poi ho pensato che i miei problemi erano finalmente finiti ed ho sentito solo tanta tristezza. Ho minacciato Maurizio molte volte, ma non ho dato io l'ordine di ucciderlo. Gli altri (i colpevoli arrestati) mi hanno ricattata. Ciò che hanno detto di me non era vero. Se incontrassi Maurizio ora gli direi di perdonarmi per quello che è successo."

House of Gucci arriverà al cinema il 16 dicembre. il film è interpretato da un cast stellare composto da Lady Gaga, Al Pacino, Salma Hayek e Adam Driver. Il dramma di Ridley Scott sarà focalizzato sulle vicende famigliari della celebre casa di moda italiana Gucci e sugli avvenimenti che condussero all'omicidio di Maurizio Gucci per ordine di Patrizia Reggiani.