House Of Gucci, Lady Gaga: "Ridley Scott ha dovuto fermarmi perché temeva per la mia incolumità"

Lady Gaga ricorda la scena della vasca da bagno in House Of Gucci, quando il regista e la troupe l'hanno interrotta perché temevano per la sua incolumità.

In House of Gucci, Lady Gaga ha fornito un notevole esempio della sua totale dedizione ai ruoli e al metodo. In precedenza l'attrice aveva rivelato di essere rimasta per mesi nel personaggio di Patrizia Reggiani e di aver usato l'accento italiano perfino coi genitori. Ora rivela di essere stata interrotta dal regista Ridley Scott in una scena perché preoccupato per l'incolumità dell'attrice.

House of Gucci: Lady Gaga in un momento del film

Lady Gaga ha parlato della sua esperienza sul set di House of Gucci col collega Jake Gyllenhaal in un episodio di Variety Actors on Actors.

Gaga ha spiegato che anche se si sente più al sicuro mentre crea opere d'arte, la troupe del film si è decisamente preoccupata per la sua sicurezza durante una scena particolare.

"Il modo in cui mi sento al sicuro è nel dolore. Mi sento al sicuro nell'arte. Penso quasi di sentirmi più sicuro nell'arte che nella vita", ha confessato Lady Gaga a Jake Gyllenhaal.

Ma quando è arrivato il momento di girare la scena della vasca da bagno del film, tutti hanno iniziato a preoccuparsi per quanto tempo sarebbe rimasta sott'acqua.

"Quando ho girato la scena della vasca da bagno e mi sono immersa hanno dovuto urlare, 'Taglia! Portatela fuori di lì!' Stavo bene. Riesco a trattenere il respiro per molto tempo. Sono una cantante".

House Of Gucci, Lady Gaga: "Sul set ero inseguita dalle mosche, me le mandava Patrizia Reggiani"

E anche se a volte può spingersi oltre i limiti, Lady Gaga dice che l'arte è stata la cosa che l'ha tenuta al sicuro per tutta la vita:

"Mi sento protetta dall'arte. Sento che l'arte mi ha salvato per tutta la mia vita".