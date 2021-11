House of Gucci: Salma Hayek: "La scena del bagno di fango con Lady Gaga è stata mortificante"

Salma Hayek ha usato la parola 'mortificante' per descrivere la scena del bagno di fango, presente in House of Gucci, che ha dovuto filmare con Lady Gaga.

Salma Hayek, intervistata da James Corden, ha riflettuto sulla scena che l'ha messa più in difficoltà durante le riprese di House of Gucci: si tratta di una sequenza in cui lei e Lady Gaga condividono un bagno di fango a proposito della quale l'attrice di Frida ha dichiarato: "E' stato mortificante."

House of Gucci: Adam Driver e Lady Gaga

La Hayek interpreta Pina Auriemma nel nuovo film di Ridley Scott, amica e confidente di Patrizia Reggiani, interpretata da Lady Gaga, ovvero la donna condannata per aver orchestrato l'assassinio di Maurizio Gucci, suo ex marito nonché ex capo della casa di moda Gucci.

Durante una recente apparizione al The Late Late Show con James Corden, l'attrice di origine messicana ha raccontato di aver girato una scena in una spa con la Gaga in cui i loro personaggi condividono un bagno di fango: "Per me era la prima volta e lei non riusciva a crederci, non credeva al fatto che non l'avessi mai fatto prima".

Salma Hayek in Dal tramonto all'alba

Salma Hayek ha spiegato che Lady Gaga è entrata nel bagno di fango "come una regina egiziana" mentre lei... "Io, con i miei chili in più, mi sono seduta sul fango e non riuscivo a far affondare il mio culone, e dovete ricordavi che siamo nude durante la sequenza. Cercavo di spostare il fango dal mio enorme sedere per riuscire ad entrare dentro e poi è stato il turno delle tette che andavano avanti e indietro. È una scena molto drammatica, lei sta cercando di rimanere concentrata e... io sono dall'altra parte, letteralmente mortificata. È stato orribile, è la scena più difficile che abbia mai girato".