House of Gucci e l'accento di Lady Gaga: un'esperta di dialetti ammette: "E' più russo che italiano"

L'accento di Lady Gaga in House of Gucci ha sollevato molte polemiche e anche un'esperta di dialetti, che ha fatto parte della produzione di Ridley Scott, ha ammesso che è più simile al russo che all'italiano.

Si è parlato moltissimo dell'accento di Lady Gaga in House of Gucci nelle ultime settimane: svariati nostri connazionali sostengono che sia più simile al russo che all'italiano e un'esperta di dialetti, che ha lavorato con Salma Hayek sul set della pellicola, ha ammesso che le polemiche non sono affatto infondate.

House Of Gucci: Lady Gaga e Adam Driver in una foto dal set di Gressoney

Lady Gaga, intervistata da British Vogue, ha rivelato di essersi preparata duramente per interpretare il ruolo di Patrizia Reggiani: "Sarò completamente onesta e trasparente: ho vissuto nei panni della Reggiani per un anno e mezzo. Ho parlato con un accento per nove mesi e non sono mai uscita dal personaggio".

"Ho iniziato con un dialetto molto specifico, originario di Vignola, prima di acquisire un modo di parlare altolocato che sarebbe stato più appropriato in posti come Milano e Firenze", ha aggiunto la star. "Nel film il mio accento cambia a seconda della persona con cui parlo".

House of Gucci: il character poster di Lady Gaga

Ma non è questo quello che i fan hanno notato: non appena è uscito il trailer della pellicola centinaia di persone hanno iniziato a tempestare i social media dicendo che il modo di parlare della Gaga è più simile a quello di una donna dell'est Europa che non a quello dell'omicida italiana.

Intervistata dal Daily Beast, Francesca De Martini, attrice italiana ed esperta di dialetti, ha rivelato di essere d'accordo con gli utenti: "Mi dispiace dirlo, ma il suo accento non è esattamente italiano, suona più russo". La De Martini, che non ha mai interagito con Lady Gaga sul set di House of Gucci, è stata scelta dal regista per aiutare Salma Hayek con la sua interpretazione della napoletana Giuseppina "Pina" Auriemma.