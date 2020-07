House of Dragon: iniziato il casting della serie prequel del Trono di Spade

House of the Dragon, l'atteso prequel della serie cult Il Trono di Spade, è ora entrato nella fase del casting.

La serie prodotta per HBO è uno degli spinoff della storia tratta dai romanzi di George R.R. Martin con protagonisti i membri della famiglia Stark, Lannister e Targaryen che si è conclusa dopo otto stagioni.

Il nuovo show televisivo, che dovrebbe debuttare nel 2022, è tratto dal libro Fire & Blood che racconta tra le pagine la storia della famiglia Targaryen, dando spazio ad eventi ambientati ben 300 anni prima rispetto a quanto mostrato in Il trono di spade.

Lo showrunner di House of the Dragon sarà Ryan Condal (Colony) in collaborazione con il regista Miguel Sapochnik, impegnato anche dietro la macchina da presa di alcuni dei dieci episodi.

Per ora HBO non ha rivelato la descrizione dei personaggi che saranno protagonisti della serie, tuttavia sul piccolo schermo si dovrebbe assistere allo scontro chiamato all'interno della saga la Danza dei draghi. Tra i possibili protagonisti potrebbe quindi esserci Re Viserys I, il cui regno è stato pacifico e positivo fino alla sua morte.

Tra i potenziali personaggi coinvolti nella narrazione anche la principessa Rhaenyra Targaryen, che avrebbe dovuto essere la prima regina di Westeros; Alicent Hightower, la seconda moglie di Viserys; e Aegon II Targaryen, il fratellastro della principessa che ha messo in discussione la sua ascesa al trono, dando il via a una guerra civile.