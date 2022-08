Houcs Pocus 2: primo sguardo al ritorno di Billy Butcherson (FOTO)

Diffusa su Instagram la prima immagine che mostra il ritorno di Billy Butcherson in Hocus Pocus 2, film in uscita il 30 settembre su Disney+.

Il nuovo Hocus Pocus 2 non solo vedrà il ritorno delle sorelle Sanderson, ma anche dell'ex scagnozzo Billy Butcherson, il quale risorgerà letteralmente dalla tomba nel film in uscita il 30 settembre su Disney+, e sarà nuovamente interpretato da Doug Jones.

Nonostante Billy non fosse nel primo teaser del film, Entertainment Weekly ha pubblicato la prima foto inedite del personaggio, il quale, considerando che è rimasto sotto terra per centinaia di anni, sembra praticamente identico a quando lo avevamo visto l'ultima volta.

Quando Billy risorge nel primo film, la sua bocca è stata cucita per rimanere chiusa, anche se nelle battute finali della pellicola riesce a spezzale i fili in modo da confrontarsi finalmente con Winifred per quello che ha fatto. Nella nuova pellicola sembra che l'ex scagnozzo non rappresenterà quindi un pericolo, ma avrà piuttosto un ruolo da eroe.

Una foto di Doug Jones

In un'intervista per il giornale, uscita insieme alle foto, Doug Jones ha affermato riguardo al ritorno del personaggio: "Ero davvero contento che Billy uscisse dalla tomba parlando. Fila tutto liscio dal primo al secondo film, si tratta della prima cosa che ho pensato mantenesse la purezza e la nostalgia vive per chi è cresciuto con la prima pellicola, mentre i nuovi fan che guadagneremo ora saranno entusiasmati dalla modernizzazione in base all'epoca in cui ci troviamo ora".

Hocus Pocus 2: Disney svela il primo teaser del film

L'attore ha poi aggiunto, riguardo al look esattamente identico tra il Billy del primo film e quello del secondo: "Si tratta della stessa parrucca, l'hanno tenuta su un manichino per 29 anni, l'hanno rimessa nella mia testa con lo stesso stile, non aveva nemmeno bisogno di un ritocco. Il costume è stato ricostruito per essere uguale al primo, quindi sembra lo stesso".

Per Jones rivedersi allo specchio nel costume di trent'anni fa è stata un'esperienza nostalgica, e probabilmente lo sarà anche per noi quando lo vedremo in Hocus Pocus 2. Cosa ne pensate del look del personaggio?