La notte di Halloween è sempre più vicina e Disney Studios ne ha approfittato per distribuire il primo teaser trailer di Hocus Pocus 2. La fiamma nera che riporta in vita le streghe è stata appena accesa...! Stanotte serrate ben bene le vostre imposte!

Hocus Pocus 2 ha svelato il primo teaser trailer da 30 secondi sulla pagina Twitter ufficiale di Walt Disney Studios. La casa di produzione ha scritto: "La fiamma nera è viva per la gioia delle sorelle Sanderson. Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy potrebbero presto tornare in Hocus Pocus 2 insieme a tanti nuovi volti". A unirsi al cast del film saranno anche Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Waddingham, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson e Nina Kitchen.

Hocus Pocus 2 sarà distribuito nel 2022, è stato scritto da Jen D'Angelo e diretto da Anne Fletcher. Secondo quanto riportato da Comic Book, la sceneggiatura è stata supervisionata e accettata dalle tre attrici protagoniste. Bette Midler ha dichiarato: "Ci hanno proposto questa idea. Noi siamo saltate in aria perché si tratta di un sequel da realizzare ben 27 anni dopo il 1993. Alla fine, comunque, eravamo tutte d'accordo e le riprese sono andate bene!".

Inizialmente ad aver firmato per la regia era stato Adam Shankman, che poi ha abbandonato il progetto ma è rimasto comunque in cabina di produzione. Shankman ha dichiarato: "Sono davvero dispiaciuto all'idea di non poter dirigere le mie amiche Bette, Sarah e Kathy in questo che si preannuncia come uno dei maggiori progetti Disney dell'anno. A causa di una serie di conflitti con le tempistiche, ho dovuto rinunciare alla regia ma sono felicissimo di aver lasciato tutto tra le mani di Anne, che tanta gioia ha portato nella mia esistenza. Sono estremamente felice di aver potuto lavorare al fianco di Lynn Harris, che ammiro fin dal momento in cui mi ha aiutato a ottenere il lavoro di coreografo in Boogie Nights".