Hostiles, stasera su Rai3 il film con Christian Bale

Christian Bale torna in TV stasera su Rai3, alle 21:30, con Hostiles, film western diretto da Scott Cooper, presentato in apertura della Festa del Cinema di Roma del 2017.

Ambientato negli ultimi anni del 1800 in New Mexico, il film racconta la storia del leggendario Capitano Joseph Blocker, interpretato da Christian Bale, che sta per compiere la sua ultima missione prima di ritirarsi. Blocker deve infatti scortare il capo indiano Cheyenne Falco Giallo (Wes Studi) dal forte dove è prigioniero alla riserva indiana situata nella sua terra d'origine, dove gli è stato concesso di tornare per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita. I due rivali affronteranno il viaggio di oltre mille miglia e durante il percorso incontreranno Rosalee (Rosamund Pike) vittima di un attacco indiano di cui è unica superstite, che si metterà in cammino con loro.