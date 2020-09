Hostiles - Ostili: Christian Bale aveva dei dubbi sul finale del film

Christian Bale, inizialmente, aveva dubbi e riserve a proposito del finale di Hostiles - Ostili: l'attore riteneva che fosse "il finale di un film", fin troppo forzato e "a lieto fine". Bale, sul set, era solito discutere a proposito del finale con Scott Cooper, il regista della pellicola.

L'attore britannico pensava che il suo personaggio dovesse semplicemente scomparire nella folla e non essere mai più rivisto. Fidandosi però della visione di Cooper, filmò la scena così come era scritta sul copione e infine apprezzò il finale per la sua speranza, ma anche per le domande che riesce a sollevare.

Bale e Rosamund Pike avrebbero dovuto lavorare insieme un anno prima in un altro film, che sarebbe stato diretto da James Mangold, ma il progetto non andò in porto a causa di un infortunio alla gamba di Bale. L'attore guarì ma non era convinto del finale del film di Mangold e incontrò la Pike durante le riprese di Hostiles.

Rosamund ha rivelato in un'intervista che lei e Bale hanno parlato a malapena durante le riprese, al di fuori delle scene, dicendo che Bale "solitamente mi evitava per mantenere le distanze. I nostri personaggi sono piuttosto disfunzionali, ma hanno questa connessione profonda e abbiamo lasciato che accadesse organicamente sul set."