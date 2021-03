Hostiles - Ostili: il copione del film fu trovato dopo la morte dello sceneggiatore

Hostiles - Ostili è un film uscito nel dicembre del 2017 basato su un manoscritto scritto da Donald E. Stewart, sceneggiatore hollywoodiano vincitore del Premio Oscar; il copione fu scritto da Stewart negli anni '80 ed è stato recentemente portato sul grande schermo dal regista e co-sceneggiatore Scott Cooper.

La vedova dello sceneggiatore trovò il copione del film durante un trasloco: Stewart, scomparso nel lontano 1999, non aveva spedito il manoscritto a nessuno studio e sua moglie fu sorpresa di trovarlo. Dopo aver visto Crazy Heart e Il fuoco della vendetta, la vedova di Donald decise che Scott era il regista perfetto per portare sullo schermo l'ultimo film scritto dal defunto marito.

Stewart, nato il 24 gennaio 1930 e scomparso il 28 aprile 1999, è stato uno sceneggiatore americano conosciuto principalmente per aver scritto la sceneggiatura di Missing - scomparso, pellicola che gli valse il Premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione del 72% sulla base di 211 recensioni, con una media ponderata di 6,78 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Hostiles - Ostili beneficia di immagini straordinarie e di una solida performance di Christian Bale, che assieme contribuiscono ad elevarne la trama."