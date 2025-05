Horizon: dopo il flop Kevin Costner deve affrontare una causa legale per l'accordo di co-finanziamento

La società che eroga prestiti a Costner sarebbe coinvolta in una disputa legale con il distributore New Line in merito all'accordo di cofinanziamento.

L'epopea western sul sogno americano di Kevin Costner si sta trasformando in un incubo. Dopo il bruciante flop, la New Line Cinema ha presentato un ricorso contro la società di Kevin Costner, con cui è stato prodotto Horizon: An American Saga, per presunte violazioni di un accordo, secondo quanto appreso dall'Hollywood Reporter.

Horizon Series, la società di prestiti di Costner, è in una situazione di stallo con la New Line in merito al suo accordo di cofinanziamento, secondo quanto riportato da una fonte. Dopo che la City National Bank ha avviato un procedimento arbitrale contro entrambe le società, la New Line ha risposto presentando una domanda per chiedere il rimborso alla Horizon Series come parte della propria difesa.

In base all'accordo, la New Line e la Horizon Series erano tenute a rimborsare ciascuna una parte del finanziamento. Secondo New Line, la società di produzione avrebbe coperto la parte non pagata dal partner, ma la City National Bank ha sostenuto di avere un debito maggiore.

Kevin Costner pistola in pugno

L'epopea western di Kevin Costner è un fallimento?

Kevin Costner ha ideato, diretto, co-scritto, interpretato e parzialmente finanziato Horizon: An American Saga - Chapter 1, primo di quattro capitoli di un'epopea western di ampio respiro. Il film è uscito nelle sale lo scorso giugno come parte di un insolito piano di lancio che prevedeva l'uscita del sequel solo sette settimane dopo.

L'idea è stata accantonata dopo che il film, costato 100 milioni di dollari, si è rivelato un flop al botteghino, incassando 12 milioni di dollari nel weekend di apertura e circa 38 milioni di dollari in totale. Nel tentativo di concedere più tempo per ampliare il pubblico di Horizon: An American Saga - Chapter 1, Territory Pictures e New Line hanno optato per distribuire il film su Premium Video On Demand e Max mentre era ancora nelle sale, senza però interrompere la distribuzione del sequel.

Kevin Costner a cavallo

Lo scorso anno, Horizon: An American Saga - Chapter 3 non era stato completamente finanziato, ma le riprese erano già iniziate, con l'intenzione di anticipare l'uscita del quarto e ultimo capitolo. La scommessa di Costner è stata tra le ragioni per cui il finanziamento non è arrivato da un grande studio, bensì da lui stesso e da un gruppo di investitori. In base al loro accordo, Costner ha dilazionato i suoi compensi, ipotecato la sua proprietà sul lungomare di Santa Barbara e investito milioni di dollari di tasca propria nell'impresa.

"Ho bisogno di più soldi. Ho bisogno di alcuni di questi grandi miliardari, con fottute barche 'da qui a là' che amano dire alla gente di essere miliardari, per venire con me a fare un film", ha detto Costner al podcast _Awards Chatter lo scorso anno a Cannes. "Non ho i soldi che hanno loro e ne ho già fatti due di film. Dove siete finiti voi ricchi?"