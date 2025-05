Horizon: che fine ha fatto il sequel della saga western di Kevin Costner? Gli ultimi aggiornamenti

La saga western di Kevin Costner, Horizon: An American Saga, non sembra avrà vita facile per quanto riguarda la sua prosecuzione.

L'ultimo aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori da parte di una delle star del primo capitolo avrebbe suggerito che i tempi per vedere il Capitolo 2 al cinema non sarebbero ancora maturi.

Parlando con Screen Rant, Isabelle Fuhrman, ha offerto un aggiornamento incerto sull'uscita del sequel già girato e completato che di sicuro non farà piacere a tutti coloro che hanno apprezzato il primo capitolo, il quale si era rivelato un flop al box-office ma è stato poi recuperato in streaming.

Qual è la situazione del "Capitolo 2" di Horizon?

Horizon: An American Saga - Chapter 2: Kevin Costner in una foto

L'attrice ha affermato di non avere "alcuna idea" di cosa stia accadendo con il seguito o di dove Horizon si dirigerà da qui in poi. Sebbene Fuhrman, che in Horizon interpreta Diamond Kittredge, sia sicura che Costner abbia "in mente qualcosa" per la sua saga, è all'oscuro di tutto come lo sono i fan.

Horizon: An American Saga - Chapter 1, una foto del film

"No, mi piacerebbe. Sono nella vostra stessa barca", ha detto. "Spero davvero che riusciremo a vedere il secondo film. Non ho idea di cosa stia progettando Kevin, ma probabilmente sta progettando qualcosa. E sì, sono una grande fan del secondo film. Penso che catturi molto di più le donne di quel periodo e ciò che stava accadendo per loro, più del primo, che mi sembra che crei tutto questo mondo".

Lo status di Horizon 2 è cambiato quando è stato rimosso dalla data di uscita originaria la scorsa estate, con la decisione della New Line Cinema e della Territory Pictures di Costner di rimandare il secondo capitolo e dare ai fan l'opportunità di recuperare il primo in streaming. Il secondo capitolo è stato presentato per la prima volta alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia lo scorso agosto, tuttavia, né Costner né nessun altro coinvolto nella produzione ha accennato a quando uscirà nelle sale di tutto il mondo.