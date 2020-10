Honest Thief, il thriller con Liam Neeson in vetta al box office USA

Il thriller con Liam Neeson, Honest Thief, conquista la vetta del box office americano incassando 4,3 milioni di dollari al debutto, 3,7 nel weekend, in 2.425 sale, e segna una media per sala di 1.525 dollari. Neeson interpreta Tom Carter, un ladro che ha rubato 9 milioni di dollari da banche di piccole città riuscendo a mantenere segreta la sua identità. Dopo essersi innamorato di Annie (Kate Walsh), Tom decide di cambiare vita e dimenticare il passato criminale. Ed è qui che la situazione si complica. Gli agenti assegnati alla sua ricerca (Jai Courtney e Anthony Ramos) decidono di fare il doppio gioco per tenersi il malloppo. E quando si mettono sulle tracce di Annie, Tom non glielo perdonerà.

Honest Thief fa slittare al secondo Nonno questa volta è guerra!, commedia con Robert De Niro che sarebbe dovuta uscire in un primo tempo nel 2018. Il film che mette in campo una guerra senza esclusione di colpi tra nonno e nipote incassa altri 2,5 milioni che lo portano a un totale di 7,2 milioni.

Tenet: una scena con John David Washington

In terza posizione resiste Tenet. A sette settimane dall'uscita, il thriller di Christopher Nolan ha raccolto altri 1,6 milioni arrivando a 50,6 milioni complessivi. Migliori gli incassi sui mercati internazionali che hanno portato il film a un totale di 334 milioni. Qui trovate la recensione di Tenet.

In vista di Halloween, Disney astutamente programma l'uscita di un altro classico amatissimo, Nightmare Before Christmas di Tim Burton che si piazza in quarta posizione con un incasso di 1,3 milioni.

Segue a ruota Hocus Pocus, altro fantasy Disney del 1993 con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy che, a tre settimane dal ritorno nelle sale, incassa 756mila dollari e veleggia verso i 4 milioni complessivi.