Boss Level, Knuckledust, Honest Thief, My Fair Lady, American Skin, Snatch e i voti del mese 4K-Blu-ray

Boss Level: Mel Gibson durante una scena del film

L'homevideo non si ferma mai, nemmeno in piena estate. Anzi luglio e agosto hanno portato agli appassionati non solamente film recenti e piacevoli scoperte in alta definizione, ma anche grandi classici nella nuova smagliante veste del 4K UHD, con alcuni risultati davvero sbalorditivi. La nostra rubrica di recensioni 4K e Blu-ray comincia con il frenetico, divertente e fumettoso Boss Level, per poi passare a un prodotto inedito dallo stesso stile ipercinetico, violento e oltre le righe, ovvero Knuckledust - Fight Club.

Knuckledust - Fight Club: una scena con Gethin Anthony

Si prosegue poi con Honest Thief con lo scatenato Liam Neeson in azione, quindi la sontuosa edizione in 4K di My Fair Lady, per poi passare al duro film di denuncia American Skin. Si chiude con altre due belle edizioni di vecchi film portati nel formato 4K UHD, ovvero Snatch - Lo strappo di Guy Ritchie e Nel centro del mirino con Clint Eastwood.

Boss Level: la recensione del blu-ray

IL FILM. Sfrenato action a tutta birra che ricorda molto i videogiochi e in sostanza è una sorta di Ricomincio da capo adrenalinico, Boss Level di Joe Carnahan vede protagonista l'ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Frank Grillo) alle prese con un loop temporale. Ma via via che rivive il giorno della sua morte e si risveglia, riesce a scampare progressivamente i pericoli sulla sua strada, scoprendo che dietro a tutto questo potrebbe esserci un progetto governativo segreto. Nel super cast anche Mel Gibson e Naomi Watts.

IL BLU-RAY. Adesso Boss Level è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures, buono sul piano tecnico ma assolutamente privo di extra. Il video offre un elevato grado di dettaglio e nitidezza, con qualche sbavatura solamente quando entrano in campo alcuni effetti digitali. Nonostante alcune scene fumettose e ipercinetiche, il quadro rimane quasi sempre piacevolmente compatto, anche nei momenti più frenetici, mentre il croma non esagerato ma sobrio rispecchia un po' il look retrò del film.

Boss Level: Frank Grillo e Naomi Watts in una scena del film

DA NON PERDERE. L'audio è proposto nelle tracce DTS HD Master Audio 5.1 sia in italiano che in originale. Nonostante non si arrivi a qualità di riferimento, l'ascolto è decisamente avvincente grazie anche all'estrema azione del film, tra sparatorie, esplosioni e combattimenti. Il sub comunque rimane equilibrato, è presente ma i bassi non sono mai invasivi, mentre i surround sottolineano in modo preciso alcuni effetti con una buona separazione dei canali ed eccellente spazialità. Dialoghi perfetti e dall'ottimo timbro.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 2

Boss Level: Frank Grillo in una sequenza

Knuckledust - Fight Club: la recensione del blu-ray

IL FILM. Arriva direct to video per Koch Media Knuckledust - Fight Club, action esagerato e a tinte forti scritto e diretto da James Kermack. Quando una speciale task force della polizia irrompe in un fight club clandestino, trova sette differenti livelli sotterranei pieni di cadaveri di combattenti, assassini e scagnozzi provenienti da tutto il mondo. C'è solamente un sopravvissuto e toccherà agli agenti capire se sia l'unico a salvarsi dai feroci scontri oppure il vero assassino che ha fatto una strage.

IL BLU-RAY. Grazie a Koch Media, Knuckledust - Fight Club è disponibile anche in alta definizione con un blu-ray tecnicamente valido, anche se povero di extra (c'è solamente il trailer). Il video è certamente il reparto migliore, ma anche l'audio, presente in DTS HD 5.1 sia in italiano che in originale, fa la sua parte. L'atmosfera dell'arena dei combattimenti è ben resa con una buona spazialità di insieme e ci si sente in mezzo ai brutali scontri fisici attorniati dagli spettatori. Per il resto l'audio è più sommesso e gli spari, pur vigorosi, non riescono a far decollare del tutto il sub.

Knuckledust - Fight Club: una scena con Kate Dickie e Moe Dunford

DA NON PERDERE. Il film sul piano visivo è molto particolare, con colori forti, tonalità intense e alto contrasto. Il tutto è reso in modo adeguato e senza sbavature dal video, che rivela un croma scoppiettante e un quadro sempre compatto, oltre a un ottimo dettaglio (basta vedere i tatuaggi e i segni sui corpi) e a un buon senso di profondità. La leggera grana regala la giusta sensazione di sporco alla vicenda, mentre le cadute di tono nelle scene più scure restano di lieve entità.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Knuckledust - Fight Club: una scena del film

Honest Thief: la recensione del blu-ray

IL FILM. Thriller adrenalinico con Liam Neeson, Honest Thief vede protagonista un abile rapinatore di banche che dopo aver incontrato l'amore della sua vita decide di smetterla con l'attività illegale. In cambio di un accordo che gli dia una pena ridotta, offre di restituire tutti i soldi rubati, ma si imbatte in due agenti corrotti dell'FBI che finiranno per incolparlo di omicidio. A quel punto, costretto alla fuga, dovrà cercare di dimostrare la sua innocenza.

IL BLU-RAY. Honest Thief è pronto allo sbarco in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray targato Eagle Pictures. Lascia perplessi il fatto che non ci sia la minima traccia di extra, nemmeno il trailer, ma il prodotto si prende la rivincita sotto l'aspetto tecnico. Il video digerisce bene le tante atmosfere cupe del film: da registrare solo un leggero rumore in certe scene più scure, per il resto il quadro è nitido e solido, con un dettaglio di prima qualità sia sui primi piani che su abiti e ambientazioni. Croma vivace e ricco di sfumature.

Honest Thief: Liam Neeson in una sequenza

DA NON PERDERE. Ma il blu-ray dà il suo meglio nel reparto audio, grazie alla traccia DTS HD 5.1 presente sia in italiano che in originale. Le scene di azione fra inseguimenti in auto, sparatorie ed esplosioni denotano profondità di campo e tanta energia, con una spazialità che coinvolge inevitabilmente lo spettatore e un sub muscolare a sottolineare i bassi. Ma l'asse posteriore è molto attivo anche nella colonna sonora che accompagna con vigore la vicenda. Perfetti anche i dialoghi e l'ambienza nei momenti più tranquilli.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 2

Honest Thief: Liam Neeson e Kate Walsh in una scena

My Fair Lady: la recensione del 4K UHD

IL FILM. Il celebre musical di George Cukor che nel 1964 vinse otto Oscar, approda nella magnificenza del 4K. My Fair Lady, con un'incantevole Audrey Hepburn, si svolge nella Londra d'inizio secolo: un arrogante studioso di fonetica, per scommessa, accetta la sfida di trasformare una sfacciata fioraia della classe operaia in una signora dell'alta società. La ragazza diventerà il centro dell'attenzione dell'alta società londinese.

IL 4K UHD. Raramente abbiamo visto un video come quello dell'edizione 4K UHD di My Fair Lady distribuita da Koch Media. Ne parliamo in seguito. Peccato che nell'edizione a due dischi (c'è anche il blu-ray) non ci sia la minima traccia di extra, mentre per quanto riguarda l'audio, quello italiano in Dolby Digital 2.0 ha una resa dignitosa, con una buona resa dei dialoghi e una sufficiente apertura delle musiche, oltre che una valida pulizia. Certo il Dolby TrueHD 7.1 originale è un'altra cosa e oltre alla naturalezza delle interpretazioni, regala una notevole spazialità che durante i numerosi momenti musicali è davvero ricca e suggestiva, con grande coinvolgimento dei surround.

Audrey Hepburn in una scena del film My Fair Lady

DA NON PERDERE. Come accennato, video 4K da primato che fa restare a bocca aperta. La resa è fantastica, con immagini dai colori sgargianti e brillanti che escono dallo schermo ricchi di intensità ma anche di sfumature, oltre a bianchi nitidi e un nero profondo. Tutto nelle ambientazioni del film, interni ed esterni, sembra ricco di particolari e scoppiettante nei colori. Il dettaglio è da mozzafiato con un livello di precisione straordinario a tutti i livelli, dai primi piani a quelli lunghi, dai volti agli abiti, dagli oggetti alle trame più fini. Il tutto mantenendo quella grana molto fine che fa tanto cinema. Video perfetto e da applausi.

I VOTI. Video: 10 - Audio italiano: 7 - Audio inglese: 9 - Extra: 2

My Fair Lady: Audrey Hepburn e Rex Harrison in una scena del film

American Skin: la recensione del blu-ray

IL FILM. Toccante film di denuncia diretto e interpretato da Nate Parker, premiato a Venezia 76, American Skin è ispirato a un fatto di cronaca che sconvolse gli Stati Uniti nel 2014. Lincoln Jefferson è un afroamericano, veterano del corpo dei Marines: una notte viene fermato dalla polizia assieme a suo figlio quattordicenne, KJ, e la discussione che ne scaturisce culmina con l'uccisione del ragazzo disarmato. Quando Lincoln apprende che l'agente responsabile non avrà ripercussioni e tornerà regolarmente in servizio, si decide a rendere giustizia al figlio con un gesto clamoroso.

IL BLU-RAY. Approdo in homevideo per American Skin anche in alta definizione, grazie al blu-ray targato Eagle Pictures. Prodotto privo di extra, ma superbo per qualità tecnica: il video è eccellente ma anche l'audio con le tracce in DTS HD 5.1 sia per l'italiano che l'originale, ha una resa ottima. Se a lungo il film è basato su dialoghi serrati, sempre puliti e dall'ottimo timbro, quando ci sono alcuni spari oppure la colonna sonora picchia con qualche basso, il reparto risponde con grande efficacia, perfetta direzionalità degli effetti e notevole energia di insieme.

American Skin: Milauna Jackson, Nate Parker in una scena

DA NON PERDERE. Come detto, il video è davvero super. A parte i momenti volutamente sporchi, come il filmato iniziale o quelli di telecamere e di archivio, per il resto il quadro è nitido, ben dettagliato e compatto in ogni circostanza. I primi piani porosi e gli ambienti perfettamente descritti regalano un'eccellente visione e una buona profondità, grazie anche a un croma sempre equilibrato.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 8 - Extra: 2

American Skin: una scena del film

Snatch - Lo strappo: la recensione del 4K UHD

Snatch - la cover del 4K

IL FILM. Black comedy ambientata nei bassifondi londinesi firmata da Guy Ritchie e uscita nel 2000, Snatch - Lo strappo è approdato ora nel mondo del 4K per la collana 4Kult di Eagle Pictures. Nel film ricco di azione con Jason Statham, Stephen Graham e Brad Pitt, attorno a un prezioso diamante rubato si svolgono le vicende di due delinquenti legati al mondo della boxe clandestina, uno zingaro abile dentro il ring e il boss delle scommesse illegali.

IL 4K UHD. Il video 4K rivela un netto balzo di qualità rispetto al blu-ray, anche se la fotografia molto morbida non permette di toccare livelli straordinari a livello di dettaglio. Anche il croma desaturato con colori un po' scialbi non aiuta sotto questo aspetto, ma è perfettamente aderente al look originale e quindi la rimasterizzazione va sicuramente promossa con ottimi voti, grazie anche alla grana naturale e alla bella sensazione cinematografica. Negli extra, presenti sul disco blu-ray, il commento al film di regista e produttore, un making of (25′), scene tagliate (6'), confronti con storyboard, trailer e fotogallery.

The Snatch - Lo strappo: una scena

DA NON PERDERE. Se purtroppo l'audio in italiano è fermo a un Dolby Digital 5.1 non esaltante e piuttosto piatto, anche se più che sufficiente, segnaliamo un audio originale in Dolby Atmos decisamente esuberante, che offre ampia spazialità, una spiccata direzionalità anche verticale e un'energia di insieme sicuramente accattivante. Tra scene di azione, incontri di pugilato e colpi di pistola, i momenti avvincenti non mancano, ma anche l'effervescente colonna sonora fa lavorare tutti i diffusori e il sub.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio italiano: 6,5 - Audio inglese: 8,5 - Extra: 7

The Snatch - Lo strappo: una scena

Nel centro del mirino: la recensione del 4K UHD

IL FILM. Avvincente film del 1993 candidato a tre premi Oscar, con protagonisti Clint Eastwood e John Malkovich, Nel centro del mirino di Wolfgang Petersen è approdato ora in 4K per la collana 4Kult di Eagle Pictures. Nel film l'agente dei servizi segreti Frank Horrigan lavora per il nuovo presidente degli Stati Uniti ma vive con il rimorso di non aver protetto Kennedy durante l'attentato in cui ha perso la vita. Ora comincia a essere perseguitato da un maniaco e inizia a pensare che anche l'attuale Presidente sia in pericolo.

IL 4K UHD. Ottimo upgrade di visione per un film di 28 anni fa. Nel centro del mirino in 4K ha infatti un video eccellente, come vedremo. Curiosità: c'è il solo disco 4K che contiene gli extra, ma non il blu-ray come di consueto. Sul fronte audio l'italiano vanta il DTS HD 5.1, molto buono e potente, ma ovviamente inferiore al Dolby Atmos inglese, che per spazialità e cura dei dettagli riesce ad avvolgere lo spettatore con efficaci effetti sonori da tutti i diffusori e nelle scene di azione è più immersivo. Negli extra troviamo il commento audio del regista, 5 minuti di scene eliminate, il dietro le quinte The Ultimate Sacrifice (22'), Catching the Counterfeiters (5') sui falsari di banconote, Behind the Scene with the Secret Service (20') sugli agenti speciali, e How'd They do That? (5') sull'utilizzo di scene reali all'interno del film. All'interno della confezione una card da collezione.

Nel centro del mirino: John Malkovich in una scena del film

DA NON PERDERE. Stupefacente la resa del film nel video 4K: siamo di fronte a un quadro nitido, compatto e dal dettaglio incisivo, granitico, con immagini cristalline e dotate di grande profondità, anche nei frangenti più difficili o di scarsa luminosità. La grana originale è conservata e naturale mentre l'HDR riesce a dare vigore e brillantezza alla parte cromatica con colori davvero mai così accesi e intensi. Dai primi piani alle panoramiche, dagli esterni ben illuminati agli interni più bui, tutto è riprodotto in maniera praticamente perfetta.

I VOTI. Video: 9,5 - Audio italiano: 7,5 - Audio inglese: 8,5 - Extra: 7,5