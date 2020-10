Honest Thief, il thriller con Liam Neeson ancora in testa al box office USA

Per la seconda settimana consecutiva a dominare il magro box office americano del weekend è Honest Thief, thriller con Liam Neeson. Nel film, Neeson interpreta Tom Carter, un ladro che ha rubato 9 milioni di dollari da banche di piccole città riuscendo a mantenere segreta la sua identità. Dopo essersi innamorato di Annie (Kate Walsh), Tom decide di cambiare vita e dimenticare il passato criminale. Ed è qui che la situazione si complica. Gli agenti assegnati alla sua ricerca (Jai Courtney e Anthony Ramos) decidono di fare il doppio gioco per tenersi il malloppo. E quando si mettono sulle tracce di Annie, Tom non glielo perdonerà. Honest Thief incassa altri 2,3 milioni arrivando a superare i 7,4 milioni complessivi.

Al secondo posto resiste Nonno questa volta è guerra!, commedia con Robert De Niro che sarebbe dovuta uscire in un primo tempo nel 2018. Il film che mette in campo una guerra senza esclusione di colpi tra nonno e nipote incassa altri 1,8 milioni che lo portano a un totale di 9,7 milioni in tre settimane.

Tenet: una scena con John David Washington

Stabile in terza posizione, Tenet. A sette settimane dall'uscita, il thriller di Christopher Nolan ha raccolto altri 1,3 milioni arrivando a 52,5 milioni complessivi. Migliori gli incassi sui mercati internazionali che veleggiano verso i 300 milioni. Qui trovate la recensione di Tenet.

In quarta posizione troviamo il debutto dell'horror Disney The Empty Man, che segna un incasso di 1,3 milioni in 2.027 sale, con una media per sala di 624 dollari. Nel film, James Badge Dale è un ex agente di polizia alle prese con un'organizzazione segreta che cerca di evocare un'entità soprannaturale.

Quinto posto per un altro hit Disney, Nightmare Before Christmas di Tim Burton, uscito di nuovo nei cinema in vista di Halloween, che incassa altri 577.000 dollari.