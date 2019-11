Hollywood Film Awards 2019: tra i premiati Antonio Banderas e Renée Zellweger

A Beverly Hills sono stati consegnati i premi 2019 Hollywood Film Awards che hanno visto tra i protagonisti anche Antonio Banderas e Renée Zellweger, due degli attori in corsa per ottenere delle nomination ai premi Oscar e ai Golden Globe.

La cerimonia, condotta dall'attore e comico Rob Riggle, è stata contraddistinta anche dal riconoscimento alla carriera assegnato all'attrice Charlize Theron, mentre nella categoria dedicata alle interpretazioni degli Attori non protagonisti sono stati premiati Al Pacino e Laura Dern, per le loro performance in The Irishman e Storia di un matrimonio. Avengers: Endgame ha conquistato la statuetta come Miglior Blockbuster e Toy Story 4 è stato indicato come Miglior Film Animato. Assegnati dei premi anche alle star e agli autori di titoli apprezzati durante questa stagione come Rocketman, Jojo Rabbit, Downton Abbey e Le Mans '66.

Ecco la lista di tutti i premi:

Hollywood Career Achievement Award: Charlize Theron

Hollywood Actor Award: Antonio Banderas, Dolor y Gloria

Hollywood Actress Award: Renée Zellweger, Judy

Hollywood Supporting Actor Award: Al Pacino, The Irishman

Hollywood Supporting Actress Award: Laura Dern, Storia di un matrimonio

Hollywood Blockbuster Award: Avengers: Endgame

Hollywood Song Award: Pharrell Williams, "Letter to My Godfather," da The Black Godfather

Hollywood Filmmaker Award: Bong Joon Ho, Parasite

Hollywood Producer Award: Emma Tillinger Koskoff, The Irishman

Hollywood Director Award: James Mangold, Le Mans '66 - La grande sfida

Hollywood Screenwriter Award: Anthony McCarten, The Two Pope

Breakthrough Screenwriter: Shia LaBeouf, Honey Boy

Breakout Actor: Taron Egerton, Rocketman

Breakout Actress: Cynthia Erivo, Harriet

Breakthrough Director: Olivia Wilde, Booksmart

Animation: Toy Story 4

Cinematography: Mihai Malaimare Jr, Jojo Rabbit

Film Composer: Randy Newman, Marriage Story

Editor: Michael McCusker & Andrew Buckland, Ford v Ferrari

Visual Effects: Pablo Helman, The Irishman

Sound: Donald Sylvester, Paul Massey, David Giammarco & Steven A. Morrow, Ford v Ferrari

Costume Design: Anna Mary Scott Robbins, Downton Abbey

Make-Up & Hair Styling: Lizzie Yianni-Georgiou, Tapio Salmi & Barrie Gower, Rocketman

Production Design: Ra Vincent, Jojo Rabbit