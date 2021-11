Hogwarts Legacy: annunciate imminenti novità sul videogioco di Harry Potter

I fan di Harry Potter potrebbero dover pazientare meno del previsto prima di scoprire importanti novità riguardanti Hogwarts Legacy, il videogioco di ruolo ambientato proprio nel magico mondo dei romanzi scritti da J.K. Rowling.

Al di fuori dell'annuncio di Hogwarts Legacy, risalente allo scorso anno, quelli di WB Games non hanno fatto sapere nulla del videogioco tanto atteso dai fan di Harry Potter, se non un ritardo del progetto, dovuto agli imprevisti con cui tutto il mondo ha dovuto fare i conti negli ultimi tempi. Ebbene, stando a quanto emerso nelle scorse ore, questo silenzio potrebbe finire da un momento all'altro. L'indiscrezione è stata riportata sui social da Millie Amand, una insider che in passato si è dimostrata affidabile, condividendo importanti anticipazioni riguardanti una serie di progetti imminenti.

Amand ha condiviso su Twitter un post in cui rivela che Hogwarts Legacy tornerà presto sotto i riflettori. Piuttosto che rivelare sfacciatamente qualsiasi cosa relativa al gioco, Amand ha semplicemente pubblicato una GIF con la grafica chiave del gioco insieme alla didascalia "Presto...".

Questa in realtà non è la prima volta che Amand condivide post relativi ad Hogwarts Legacy. In effetti, non molto tempo fa, ha affermato che il gioco sarebbe stato presentato all'evento PlayStation di ottobre o durante i The Game Awards 2021, che invece si terranno all'inizio di dicembre. Considerato che Hogwarts Legacy non è apparso nel programma dell'evento PlayStation, i fan di Harry Potter sperano di poter vedere qualcosa di nuovo ai Game Awards.