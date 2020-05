Hocus Pocus: Sarah Jessica Parker e le altre protagoniste disposte a tornare nel sequel

Sarah Jessica Parker in Ma come fa a far tutto? alle prese con una piñata

Sarah Jessica Parker, protagonista di Hocus Pocus, ha parlato della possibilità di apparire nel sequel, ufficialmente in lavorazione per Disney+. L'attrice ha menzionato la cosa durante una recente intervista radiofonica, con le seguenti parole: "Io, Bette Midler e Kathy Najimy siamo molto aperte all'idea, e per molto tempo se n'è parlato come se ci fosse veramente in moto qualcosa, ma noi ne eravamo all'oscuro. Adesso siamo arrivati al punto in cui abbiamo tutte detto alle persone giuste che ci piacerebbe farlo. Vedremo che cosa ha in serbo il futuro."

Le due colleghe avevano già commentato l'annuncio ufficiale lo scorso novembre, nel corso di un evento annuale organizzato proprio da Kathy Najimy per omaggiare il film del 1993. In tale occasione, l'attrice aveva commentato che molto probabilmente il tutto dipenderà dai vari impegni del trio, e che se non fosse possibile avere dei ruoli sostanziosi per tutte e tre non disdegnerebbe comunque un cameo.

Hocus Pocus è uscito nelle sale americane nel luglio del 1993, e ha incassato 39 milioni di dollari nel mondo, per poi divenire un cult grazie a ottime vendite in DVD e repliche televisive nel periodo di Halloween. Si parla di un possibile sequel dal 2014, e Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy si sono sempre dette interessate a tornare nei panni delle sorelle Sanderson. Nel 2017 si era parlato di un remake, scritto da Mick Garris per il canale Freeform, mentre lo scorso anno è stato confermato che si farà un vero e proprio sequel, realizzato per Disney+.

Al momento non è noto quando sarà pronto il film, la cui regia è stata affidata al cineasta e coreografo Adam Shankman. Quest'ultimo è un veterano della Disney, avendo diretto Un ciclone in casa, Missione Tata e Racconti incantati. Al momento sta anche lavorando al sequel di Come d'incanto, altro successo della Casa del Topo.