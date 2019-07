Hobbs & Shaw, il film fa scintille alla premiere: panico in sala per un guasto elettrico

Durante la premiere dello spin off Hobbs & Shaw andata in scena sabato sera, c'è stato un guasto elettrico che ha interrotto lo spettacolo, causando panico tra il pubblico.

Guasto elettrico per la premiere di Hobbs & Shaw, spin off della fortunata saga di Fast & Furious che è andato in scena sabato sera al Dolby Theatre.

I rapporti parlano di un circuito elettrico nella zona di fronte al teatro che avrebbe iniziato a mandare scintille per circa 30 minuti, causando lampi e botte all'interro della struttura. Le scintille poi si sarebbero spostate verso l'alto dal pavimento al centro dell'orchestra, tornando poi indietro verso un blocco di sedili. Nel panico generale, molti invitati alla premiere sono usciti dall'edificio. Prima che la spettacolo riprendesse, Dwayne Johnson, uno dei protagonisti della pellicola, ha voluto assicurarsi che la folla fosse al sicuro. Il guasto poi è stato risolto e dopo 15 minuti il film ha ripreso da dove si era interrotto.

Un sabato sera decisamente elettrico negli States, tra la premiere del film a Los Angeles e il black out a Manhattan, che ha lasciato l'area di New York al buio per più di cinque ore.

Il Fast & Furious - Hobbs & Shaw vede come protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham, rispettivamente nei ruoli di Luke Hobbs e Deckard Shaw, uniti per cercare di catturare un terrorista geneticamente potenziato interpretato da Idris Elba. Le vicende si svolgono due anni dopo Fast & Furious 8. Il film è diretto da David Leitch, mentre la sceneggiatura è affidata a Chris Morgan e Drew Pearce. La pellicola uscirà nelle sale statunitensi il 2 agosto, mentre in quelle italiane bisognerà attendere fino all'8 agosto.