Hobbs & Shaw: Johnson condivide le foto dei "suoi" fratelli

Hobbs & Shaw, lo spinoff di Fast & Furious, introdurrà nella storia i fratelli samoani del personaggio interpretato da Dwayne Johnson, ritratti in alcune foto ufficiali condivise dall'attore sui social media.

La star ha dichiarato: "Nelle isole Samoa abbiamo una parola che significa tutto per noi: AIGA, che vuol dire FAMIGLIA. Il mio nome è Luke Hobbs e questi sono i miei quattro fratelli. La mia famiglia. La mia aiga. Vivono tutti nella zona ovest delle isole Samoa, dove sono i proprietari e gestiscono Hobbs Customs - un ex negozio illegale dove venivano messa in vendita delle macchine rubate - ora diventato un business legale dove costruiscono e consegnano delle macchine vintage fatte su misura in tutto il mondo. Nelle isole Samoa abbiamo un altro modo di dire che dice "Ou te le tau to'atasi ae matou te tau fa'atasi", ovvero 'Quando combatti contro uno di noi, lotti contro tutti noi. La più grande resa dei conti dell'Universo Fast & Furious mai vista prima arriverà questa estate".

Ecco le foto che mostrano i personaggi interpretati da Josh Mauga, Cliff Curtis, Roman Reigns e John Tui.

Al centro della trama ci saranno l'agente Luke Hobbs e l'assassino Deckhard Shaw, interpretato da Jason Statham. Lo spinoff è stato scritto da Chris Morgan.

Nel cast del progetto, distribuito nei cinema americani dal 2 agosto, ci saranno anche Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan e Idris Elba.

La saga di Fast & Furious si concluderà con il nono e il decimo capitolo della storia, in arrivo rispettivamente il 10 aprile 2020 e il 2 aprile 2021.