Hobbs & Shaw 2, Dwayne Johnson: "In arrivo sorprese e nuovi personaggi"

Hobbs & Shaw 2 sembra destinato a essere realizzato e Dwayne Johnson ha condiviso qualche anticipazione realtiva a quello che possono attendersi i fan dal sequel dello spinoff di Fast & Furious.

L'attore ha infatti accennato al progetto in fase di sviluppo e alle idee alla base della continuazione della storia.

Dwayne Johnson ha dichiarato recentemente parlando del secondo capitolo di Fast & Furious - Hobbs & Shaw: "Chris Morgan, ovviamente, scriverà nuovamente la sceneggiatura e Seven Bucks Productions si occuperà della produzione".

L'attore ha poi parlato dei protagonisti della storia: "Abbiamo creato molti personaggi, da quello di Vanessa Kirby a quelli affidati a Idris Elba ed Eiza Gonzalez. E ora, nel prossimo capitolo, avremo alcune sorprese e dei personaggi grandiosi da creare. Non personaggi che Hobbs può semplicemente sconfiggere perché sarebbe noioso, ma personaggi che penso potrebbero far innamorare voi fan. Villain, anti-eroi ed eroi".

Johnson, prossimamente, sarà impegnato sul set di Red Notice, prodotto per Netflix, e poi di Black Adam, oltre a dover promuovere Jungle Cruise la cui uscita è stata posticipata dalla Disney.

