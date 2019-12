Hitchcock/Truffaut: il documentario con la celebre intervista stasera su Rai5

Va in onda stasera su Rai5 alle 21:15 il documentario Hitchcock/Truffaut, con la celeberrima intervista del regista della Nouvelle Vague al maestro del brivido.

Va in onda stasera su Rai5, alle 21:15, Hitchcock/Truffaut, il documentario che è un omaggio a due maestri della settima arte impegnati nella più grande lezione di cinema di tutti i tempi.

Era il 13 agosto 1962 quando François Truffaut e Alfred Hitchcock (quest'ultimo proprio nel giorno del suo 63esimo compleanno) si siedono l'uno di fronte all'altro per una lunga intervista da cui scaturirà uno dei libri più importanti della storia del cinema, dal titolo "Il cinema secondo Hitchcock", pubblicato nel 1966 e poi oggetto di innumerevoli riedizioni. L'intervista non fu filmata ma solo documentata da scatti fotografici e da un registratore: una testimonianza sonora unica e irripetibile, che questo documentario firmato da Kent Jones raccoglie restituendoci le voci dirette dei due registi e della loro interprete, accompagnate dalle fotografie dell'epoca, estratti dei film di Hitchcock e i commenti di alcuni dei più grandi registi contemporanei: Martin Scorsese, David Fincher, Wes Anderson, Peter Bogdanovich, Paul Schrader, Arnaud Desplechin, Kiyoshi Kurosawa, James Gray, Olivier Assayas, Richard Linklater.

L'intervista porta direttamente nel mondo del creatore di Psycho. Quando François Truffaut intervistò Alfred Hitchcock su ogni film della sua carriera, l'intento era molto chiaro: far capire ai critici americani, che giudicavano i film di Hitchcock intrattenimento leggero, che si erano sbagliati. Ma la conversazione tra i due uomini cambiò profondamente non solo la critica nei confronti dell'approccio al cinema di Hitchcock. Da allora anche il concetto stesso di "cinema" cambiò per sempre.

A seguire alle 22.35, la serata di cinema prosegue con il documentario monografico Discovering Truffaut, dedicato alla vita e la carriera del regista, altrettanto intriganti e incredibili quanto i suoi film.