Hit Man: Glen Powell sicario irresistibile nel trailer del film di Richard Linklater

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Hit Man, il nuovo film di Richard Linklater che vede Glen Powell nei panni di uno spietato ma irresistibile sicario.

Il colosso dello streaming ha anche svelato la data d'uscita del film sulla piattaforma digitale dopo la presentazione alla Mostra del cinema di Venezia e al Toronto Film Festival: 7 giugno 2024.

Hit Man è stato scritto da Richard Linklater insieme allo stesso Glen Powell, che ne è inoltre protagonista accanto ad Adria Arjona. Il regista e l'attore, visto anche in Top Gun: Maverick, hanno collaborato nuovamente dopo le esperienze avute in Apollo 10 e mezzo ed Tutti vogliono qualcosa

Hit Man, la sinossi

Gary Johnson è il killer professionista più richiesto di New Orleans. Per i suoi clienti è come se fosse uscito da un film: il misterioso sicario da ingaggiare. Ma se lo si assolda per fare fuori un marito infedele o un boss violento, è bene stare in guardia, perché lui lavora per la polizia. Quando infrange il protocollo per aiutare una donna disperata che cerca di scappare da un fidanzato violento, si ritrova ad assumere una delle sue false identità: si innamorerà della donna e accarezzerà l'idea di diventare lui stesso un criminale.

Hit Man: Netflix ottiene i diritti del film di Richard Linklater per 20 milioni

Linklater, presentando il film, aveva spiegato: "Hit Man è liberamente ispirato a un articolo che ho letto quasi vent'anni fa sulla rivista Texas Monthly, riguardante un fatto di cronaca nera veramente accaduto. Il film si propone di mescolare diversi generi - commedia, noir, thriller, dramma psicologico - ma soprattutto indagare sul concetto di identità, e su quanto la nostra personalità possa, o meno, cambiare".

Prima di giugno, rivedremo Powell in Tutti tranne te, commedia sentimentale che lo vede al fianco di Sydney Sweeney.