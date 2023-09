Hit Man: Netflix ottiene i diritti del film di Richard Linklater per 20 milioni

Netflix ha stretto un accordo per la distribuzione, in molti territori, del film Hit Man diretto da Richard Linklater e con star Glen Powell.

Hit man, il nuovo film diretto da Richard Linklater, è stato acquistato da Netflix che ha investito ben 20 milioni di dollari per avere l'opportunità di offrire la visione ai propri utenti. Il lungometraggio è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e, successivamente al Festival di Toronto, e la piattaforma di streaming ha ottenuto i diritti per il mercato americano, britannico, indiano, sud coreano, e l'accordo vale anche per Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Malesia, Vietnam, Indonesia, Singapore, Filippine e Islanda.

I dettagli del film

Hit Man è stato scritto da Richard Linklater insieme a Glen Powell, che ne è inoltre protagonista accanto ad Adria Arjona.

Il regista e l'attore hanno collaborato per nuovamente dopo le esperienze avute in Apollo 10 1/2 ed Everybody Wants Some.

Hit Man, la recensione: recita e colpisci al cuore

La sinossi del progetto anticipa:

Hit Man: Glen Powell in una scena

Gary Johnson è il killer professionista più richiesto di New Orleans. Per i suoi clienti è come se fosse uscito da un film: il misterioso sicario da ingaggiare. Ma se lo si assolda per fare fuori un marito infedele o un boss violento, è bene stare in guardia, perché lui lavora per la polizia. Quando infrange il protocollo per aiutare una donna disperata che cerca di scappare da un fidanzato violento, si ritrova ad assumere una delle sue false identità: si innamorerà della donna e accarezzerà l'idea di diventare lui stesso un criminale.

Linklater, presentando il film, aveva spiegato: "Hit Man è liberamente ispirato a un articolo che ho letto quasi vent'anni fa sulla rivista Texas Monthly, riguardante un fatto di cronaca nera veramente accaduto. Il film si propone di mescolare diversi generi - commedia, noir, thriller, dramma psicologico - ma soprattutto indagare sul concetto di identità, e su quanto la nostra personalità possa, o meno, cambiare".