Hill House: nella vera casa della serie Netflix ci sono i fantasmi?

Nella casa in cui sono stati girati gli esterni di Hill House, la nuova, terrificante e appassionante serie Netfix, ci sarebbero davvero i fantasmi. È è quel che sostengono gli ex-proprietari di Bisham Manor, situata a LaGrange, in Georgia, la mansion che ha prestato i suoi esterni le riprese della serie televisiva.

In un'intervista concessa a The Blast, Neil e Trish Liechty hanno dichiarato che nella casa si avvertirebbe chiaramente la presenza di "quattro o cinque fantasmi" i quali sarebbero responsabili di strani eventi soprannaturali di cui i Liechty sono stati testimoni. In più di un'occasione, i due avrebbero sentito della musica ad alto volume provenire dal seminterrato, nonostante non vi fosse installata nessuna attrezzatura dalla quale potessero provenire quei suoni. Inoltre, ai due coniugi è capitato di sentire distintamente degli odori nei locali di Bisham Manor, come se qualcuno stesse fumando tabacco, ma tra coloro che erano presenti in casa non c'era nessun fumatore.

Le disavventure più strane però sono capitate a Neil, che sostiene che prima non credeva ai fantasmi ma si è ricreduto quando il suo cellulare è scomparso dalla sua scrivania ed è riapparso settimane dopo nello stesso punto. Sua moglie nega di aver prelevato il telefono e Neil è fermamente convinto che gli spiriti fossero coinvolti nella sparizione.

Leggi anche: Tratto da una storia vera: da The Conjuring ad Amityville, cinque horror da incubo

Per quanto riguarda la storia soprannaturale della casa che hanno venduto un anno prima iniziassero le riprese di Hill House, i Liechty hanno raccontato che quando la casa fu ricostruita tra il '97 e il 2002, il proprietario decise di lasciare intatta una stanza dell'edificio originario. Questa stanza in particolare, sarebbe "l'epicentro dell'attività paranormale" la zona in cui si sarebbero verificati gli eventi più strani. Quando i Liechty hanno lasciato Bisham Manor per trasferirsi altrove però, i fenomeni paranormali non si sarebbero interrotti, ma i due sono tranquilli perché sostengono che si tratta di entità pacifiche. Ci auguriamo per loro che siano presenze meno inquietanti dei fantasmi nascosti nelle scene di Hill House!

Tornando alla serie diretta da Mike Flanagan - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Hill House - la storia si sviluppa attorno alle vite dei membri della famiglia Crain a partire dal periodo in cui si trasferirono a Hill House con l'intenzione di rinnovarla e rivenderla. Dopo trent'anni le vite Steven e Olivia Crain e dei loro figli, Shirley, Luke, Theodora ed Eleanor, sono rimaste profondamente e terribilmente segnate da quell'esperienza. Trent'anni dopo essersi trovati faccia a faccia con gli spettri di Hill House, i Crain devono confrontarsi con i loro fantasmi personali e familiari. Fanno parte del cast della serie Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, McKenna Grace e Timothy Hutton.