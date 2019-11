Hill House 2 sarà basata su diverse storie di fantasmi di Henry James

Hill House 2 sarà basata su più storie di fantasmi dell'autore inglese Henry James, invece che esclusivamente sul romanzo Il giro di vite, com'era stato annunciato qualche mese fa. Lo ha confermato il regista Mike Flanagan, parlando dell'attesissima seconda stagione della serie Netflix.

La seconda stagione di Hill House, intitolata The Haunting of Bly Manor, prenderà spunto infatti da vari racconti dell'orrore di Henry James, sui quali il regista sta lavorando: "Il materiale a cui ho accesso, che nessun altro adattamento de Il giro di vite ha, è il resto delle storie di fantasmi di Henry James. Devo usarle tutte... Il giro di vite è solo una delle decine di storie che stiamo raccontando... i racconti di Henry James sono tutti tematicamente collegati. Penso a Il giro di vite come la spina dorsale di questa stagione, la linea che ci porta dall'inizio alla fine. Ma abbiamo anche spunti da The Jolly Corner e The Romance of Certain Old Clothes, e in tante altre fantastiche storie di fantasmi che la gente non ha mai visto prima sullo schermo"

Hill House, una delle scene più inquietanti della serie Netflix

Si prospetta, quindi, una stagione piena di spunti e di riferimenti all'opera horror dello scrittore inglese, che vedrà anche il ritorno di molti degli amati membri del cast della prima stagione, come Henry Thomas, Kate Siegel, Victoria Pedretti e Oliver Cohen-Jackson.

Hill House 2: più fantasmi nascosti nella seconda stagione

Per chi non conoscesse questa serie Netflix, Hill House è una serie TV antologica, ovvero ogni stagione non è collegata alle precedenti. Infatti, la prima stagione era ispirata al romanzo L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, una rivisitazione moderna del classico dell'orrore.