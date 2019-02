Hill House 2: più fantasmi nascosti nella seconda stagione

Hill House 2 arriverà prossimamente su Netflix con gli episodi della seconda stagione e i fan possono attendersi la presenza di nuovi fantasmi nascosti nelle sequenze dei vari episodi.

Il creatore e regista Mike Flanagan ha infatti risposto a un fan che gli ha chiesto se aveva intenzione di inserire delle presenze sovrannaturali anche in The Haunting of Bly Manor, ovvero il nuovo capitolo del progetto. Il filmmaker ha quindi replicato prontamente: "Stiamo già parlando di come superarci nel nostro gioco dei fantasmi nascosti".

We are already discussing how to up our hidden ghost game. https://t.co/rW4AW0LpF2 — Mike Flanagan (@flanaganfilm) February 22, 2019

Flanagan ha poi risposto a chi gli ha suggerito di far compiere delle apparizioni ai fantasmi della serie - qui potete vedere tutti i fantasmi di Hill House - anche in altri progetti di Netflix dichiarando: "Deve accadere!". Il regista ha persino replicato in modo ironico a chi ha introdotto la possibilità di utilizzare "veri" fantasmi scrivendo: "Ci stiamo lavorando".

La nuova stagione di Hill House sarà ispirata al classico della letteratura Il Giro di Vite, scritto da Henry James, e la storia sarà ambientata in un'antica dimora di campagna. Tra le pagine due giovani orfani vengono accuditi da una governante che racconta la terrificante storia in cui è stata coinvolta.