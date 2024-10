Highlander: il reboot è slittato per colpa dei reshoot di Ballerina

Rinvio in vista per il reboot di Highlander, il dark fantasy del 1986 con protagonista Christopher Lambert. La storia di uno spadaccino scozzese costretto ad affrontare il suo ultimo avversario immortale doveva tornare al cinema ma i tempi si sono allungati.

Il reboot di Chad Stahelski con protagonista Henry Cavill nel ruolo che fu di Lambert sarebbe stato rinviato a causa di ritardi dovuti ad un altro importante progetto del regista di John Wick, lo spin-off Ballerina con Ana de Armas.

Colpa dello spin-off

I reshoot di Ballerina hanno richiesto un impegno ulteriore di due o tre mesi a Stahelski e al suo team, causando un ulteriore ritardo nella produzione del reboot di Highlander, spostandole addirittura di cinque mesi rispetto all'iniziale tabella di marcia.

Lo spinoff di John Wick era previsto inizialmente nei cinema per il mese di giugno 2024 ma la sua data d'uscita è stata posticipata di un anno intero. Un problema piuttosto importante per Highlander, che al momento non ha una data d'uscita ufficiale.

Le riprese del film dovevano iniziare a gennaio 2025 in Scozia e gli ultimi aggiornamenti non specificano in che modo lo slittamento possa incidere sul primo ciak previsto in inverno ma secondo le ultime indiscrezioni la produzione dovrebbe iniziare ugualmente nelle prime settimane del nuovo anno.

I reshoot di Ballerina hanno messo in allarme i fan che sperano non si tratti di ritocchi dovuti ad un responso negativo dei primi risultati finali sul film con protagonista la star di Blonde e Blade Runner 2049, Ana de Armas. Coloro che attendono il reboot di Highlander sperano invece di non trovarsi di fronte un lavoro raffazzonato e frettoloso a causa dei tempi troppo stretti da rispettare per procedere con il programma stabilito in origine. L'unica certezza è la presenza di Henry Cavill come erede di Christopher Lambert.