Highlander: Henry Cavill nel fan poster immortale di Bosslogic

Ne resterà soltanto uno? Di guerrieri immortali forse sì, ma di poster difficilmente... Henry Cavill è il protagonista della prima fanart del reboot di Highlander, realizzato dal grafico e illustratore BossLogic.

La notizia del casting di Henry Cavill nel reboot di Highlander in sviluppo per Lionsgate è stata positivamente accolta dal web (forse quella del reboot in sé un po' meno, ma è un progetto in lavorazione ormai da anni) e non ci è voluto molto affinché arrivassero le prime fanart che immaginano l'attore di Man of Steel e The Witcher nei panni di uno dei protagonisti.

Ecco allora che ad aprire le danze è BossLogic, con questo poster virato sulle tonalità del verde, che riprende il look di Cavill nella serie Netflix e lo trasforma appropriatamente al contesto.

Diretto da Chad Stahelski, il regista di John Wick, il reboot di Highlander porterà di nuovo sullo schermo il franchise che ebbe vita nel 1986 con il film di Russell Mulcahy Highlander -L'Ultimo Immortale.