Henry Cavill svela al CinemaCon il titolo del nuovo film di Guy Ritchie e parla di Highlander

Henry Cavill è apparso al CinemaCon in corso a Las Vegas per anticipare qualche dettaglio del film di Highlander di cui sarà protagonista e per svelare il titolo del prossimo film diretto da Guy Ritchie.

L'attore ha partecipato al panel di Lionsgate, regalando qualche dichairazione sui suoi prossimi progetti.

La nuova collaborazione con il regista

Nel 2025 arriverà nelle sale il film diretto da Guy Ritchie che vede Henry Cavill protagonista accanto a Jake Gyllenhaal ed Eiza González, progetto che ha ora un titolo ufficiale: In the Grey. Al centro della trama ci sono dei rapinatori che, quando vengono rubati dei miliardi, li rubano a loro volta.

L'attore britannico ha parlato della possibilità di lavorare accanto a Jake Gyllenhaal sottolineando: "Non è solo un talento incredibile, ma anche un uomo meraviglioso. Spero di poterci vedere più spesso sullo schermo".

Cavill ha inoltre lodato il lavoro compiuto da Ritchie, sostenendo che sia un regista in grado di creare un ambiente di lavoro meraviglioso sul set e al tempo stesso di concedere un'enorme libertà creativa ai suoi attori.

Guy Ritchie: un regista spudoratamente pop

Il reboot del cult

Henry ha quindi parlato di Highlander: "Se pensate di avermi visto usare una spada prima d'ora, vi posso anticipare che non avete ancora visto nulla". Il film sarà diretto da Chad Stahelski e il protagonista ha spiegato di aver amato i film originali e, leggendo gli script, non sapeva realmente la direzione che avrebbe preso la storia. La star britannica ha quindi anticipato: "I primi film hanno sfiorato la mitologia, noi andremo in profondità con questi personaggi".