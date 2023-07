High Scool Musical: The Musical - La serie 4, il trailer ci porta un'ultima volta all'East High

La quarta e ultima stagione di High School Musical: The Musical - La serie + High School Musical 4: The Reunion in un unico posto: guardiamo insieme il trailer della serie Disney+.

I fan di High School Musical adoreranno il mese di agosyto, perché su Disney+ arriverà la quarta e ultima stagione di High School Musical: The Musical - La serie, che porterà con sé anche High School Musical 4: The Reunion... In un certo senso. Ma scopriamo di più guardando il trailer della serie.

Si torna all'East High

Sapevamo già che la quarta stagione di High School Musical: The Musical - La Serie sarebbe stata l'ultima, per cui siamo psicologicamente pronti per dire addio a Ricki, Gina e gli altri protagonisti dello show.

Per di più, il rientro tra i banchi di scuola porterà con sé anche altri volti familiari, visto il coinvolgimento di Corbin Bleu, Lucas Grabeel, Monique Coleman, Bart Johnson, Alyson Reed, e Kaycee Stroh, che torneranno per... Girare un quarto film di High School Musical?

High School Musical e il numero 4

"La quarta stagione vedrà il ritorno dei Wildcats all'East High, dove si preparano per uno spettacolo teatrale basato sul film del 2008 High School Musical 3: Senior Year" si legge nella sinossi ufficiale dello show "Ma, con un colpo di scena molto 'meta' tipico della serie, i piani dovranno essere adattati quando Disney annuncia la produzione del tanto atteso film High School Musical 4: The Reunion, che sarà girato proprio nel loro amato liceo".

Sarà dunque composta da 8 episodi, la stagione conclusiva di High School Musical: The Musical - La serie, e ritroveremo i suoi protagonisti intenti a barcamenarsi, come sempre, tra ogni tipo di situazioni e problemi, da quelli sentimentali a quelli scolastici.

Con Joshua Bassett, Sofia Wylie, Dara Reneé, Julia Lester, Kate Reinders, Frankie Rodriguez, e Liamani Segura, High School Musical: The Musical - La serie 4 arriverà il 9 agosto su Disney+