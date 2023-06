High School Musical: The Musical: La Serie, la stagione 4 sarà l'ultima

La stagione 4 di High School Musical: The Musical: La Serie sarà l'ultima e i nuovi episodi arriveranno ad agosto in streaming su Disney+.

High School Musical: The Musical: La Serie si concluderà con la stagione 4, come confermato da Disney+.

Il progetto per la piattaforma di streaming, spinoff dei film originali che hanno portato al successo Vanessa Hudgens e Zac Efron, tornerà con gli ultimi episodi dal 9 agosto.

L'ultimo capitolo della storia

Le puntate dell'ultima stagione di High School Musical: The Musical - La serie mostreranno i Wildcats tornerà nei corridoi dell'East Hugh dopo un'estate trascorsa a Camp Shallow Lake. I progetti dei giovani protagonisti saranno però ostacolati dal preside Gutierrez che annuncia la decisione della Disney di realizzare il film High School Musical 4: The Reunion nel loro liceo.

High School Musical: The Musical: La serie 3, recensione - La formula si rinnova, la musica resta protagonista

I ritorni nel cast

Tra gli interpreti delle ultime puntate ci saranno i veterani del franchise Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Alyson Reed, Bart Johnson e Kaycee Stroh che faranno parte della quarta stagione dello show di Disney+ nel ruolo di sé stessi, mentre le new entry Kylie Cantrall, Caitlin Reilly, Matthew Sato e Vasthy Mompoint saranno le guest star degli episodi.

I protagonisti saranno invece nuovamente Joshua Bassett, Sofia Wylie, Julia Lester, Dara Reneé, Kate Reinders, Frankie Rodriguez e Liamani Segura.