Hideo Kojima elogia la nuova serie di Gundam: "Non mi aspettavo questo cliffhanger epocale, wow!"

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX sta lasciando il segno con una narrazione intricata e visivamente potente. Il penultimo episodio ha colpito anche Hideo Kojima, che ha espresso il suo entusiasmo sui social. Con un ritorno sorprendente di un mobile suit e scelte morali estreme, il finale si prepara a chiudere un racconto audace e carico di significati esistenziali e politici.

Gundam GQuuuuuuX: una serie approvata anche da Kojima

Se Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX è stato un salto nel vuoto per i fan storici della saga, ora sta planando verso il suo epilogo in grande stile - e tra i più colpiti c'è anche Hideo Kojima. Il visionario autore di Metal Gear Solid e Death Stranding, noto per la sua passione per la fantascienza densa e stratificata, ha condiviso su X (ex Twitter) la propria reazione dopo aver visto l'episodio 11: "Ahhh!! Wow! Il mio cuore", ha scritto, accompagnando il post con immagini di Machu e di Char Aznable. Una reazione condivisa da gran parte del fandom, ormai in fermento per un finale che promette rivelazioni e colpi di scena.

Prodotto da Studio Khara - lo stesso dietro i film Rebuild of Evangelion - Gundam GQuuuuuuX ha sin dall'inizio puntato su una narrazione che intreccia dimensioni alternative, dilemmi morali e giochi di potere degni di un dramma politico. Il ritorno inatteso del leggendario RX-78-2, mobile suit simbolo della saga originale, e la svolta oscura di Shuji, personaggio cardine della serie, hanno preparato il terreno per uno scontro finale che promette di ridefinire la mitologia della serie.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

GQuuuuuuX ha catturato l'attenzione non solo per l'estetica animata - impeccabile, fluida, ricca di dettagli - ma per la sua capacità di restare fedele all'anima della saga, pur virando verso nuovi orizzonti narrativi. Ambientata in una linea temporale alternativa, la serie introduce nuove versioni di personaggi classici, come Char e Lalah Sune, ora al centro di un triangolo emotivo che coinvolge anche Machu e il misterioso Shuji. Quest'ultimo, forse proveniente da un'altra dimensione, è pronto a sacrificare il mondo intero per amore di Lalah, in un crescendo tragico che sfuma tra follia e devozione. L'incontro finale tra Machu e Char segna il momento di svolta emotiva che Kojima ha voluto omaggiare nel suo post, rendendo il suo endorsement qualcosa di più di un semplice gesto promozionale: una dichiarazione d'amore per una narrazione che riecheggia le sue stesse ossessioni artistiche.

GQuuuuuuX, infatti, riflette molte delle tematiche care a Kojima: la brutalità della guerra, l'uso dei giovani come pedine politiche, il peso delle scelte morali e i legami sentimentali vissuti in contesti estremi. Elementi che rendono il finale della serie, in arrivo con l'episodio 12, uno dei più attesi dell'anno. Anche se non ci sono conferme su un'eventuale continuazione, l'opera ha già lasciato un segno profondo nella mitologia di Gundam - e nel cuore di chi, come Kojima, non resiste al fascino di un buon mecha drama con sfumature esistenziali.