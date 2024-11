Hideo Kojima difende Joker: Folie à Deux: "è un capolavoro incompreso"

Hideo Kojima, il celebre autore di Metal Gear Solid, difende 'Joker: Folie à Deux' come capolavoro incompreso: 'Potremmo vederlo in modo diverso tra 20 anni'.

Mentre Joker: Folie à Deux, il controverso seguito musicale di Joker (2019), continua a ricevere reazioni miste da parte di pubblico e critica, il creatore di Metal Gear Solid, Hideo Kojima, ha sorpreso tutti con una recensione inaspettatamente positiva, che rivela un'analisi affascinante sul film.

Hideo Kojima a favore di Joker: Folie à Deux

Kojima, noto per il suo approccio visionario tanto nei videogiochi quanto nei suoi giudizi sui film, ha affermato che il sequel di Todd Phillips potrebbe essere un'opera destinata a essere compresa appieno solo nel tempo. In un post sui social, Kojima si è soffermato sull'apertura animata, paragonandola ai classici Looney Tunes, e ha sottolineato come il film esplori temi legati alla duplicità e alla complessa identità di Arthur Fleck: "È davvero il Joker che tutti amavano, o era Arthur? Questo film solleva domande che potremmo apprezzare in futuro, quando il genere dei supereroi avrà ulteriormente evoluto il suo linguaggio narrativo."

Kojima ha evidenziato come la pellicola metta in discussione la "giustizia poetica" che caratterizza i tipici film di supereroi, chiedendosi se i villain possano effettivamente diventare eroi. Secondo Kojima, la struttura meta-narrativa del film, unita alla performance di Joaquin Phoenix e Lady Gaga, potrebbe portare Joker: Folie à Deux a diventare un film di culto nei prossimi vent'anni.

Questa interpretazione si contrappone nettamente al pensiero prevalente della critica, che ha accolto il film con recensioni mediamente negative, definendolo "inutile" e "una sequenza sprecata di 200 milioni di dollari." Tuttavia, Kojima vede in esso un potenziale non ancora compreso, suggerendo che la percezione del pubblico potrebbe cambiare col passare del tempo.