Joker: Folie à Deux, Harry Lawtey svela che Joaquin Phoenix ha spaventato sua madre

Harry Lawtey è uno dei protagonisti di Joker: Folie à Deux con la parte di Harvey Dent e ha rivelato la reazione di sua madre a uno scherzo ideato da Joaquin Phoenix.

Il giovane attore, intervistato da Variety, ha inoltre spiegato quanto ammiri l'interprete di Arthur Fleck, soprattutto dopo averlo visto in azione sul set.

Lo scherzo alla madre di Lawtey

Parlando della sua esperienza come membro del cast di Joker: Folie à Deux, Harry Lawtey ha raccontato un momento divertente.

L'attore ha raccontato: "Joaquin Phoenix ha suggerito, come scherzo, di chiamare su FaceTime mia madre e spaventarla. Lei era in Inghilterra ed era piuttosto tardi, stava preparandosi per andare a dormire. E ho detto 'Ciao' e ho poi avvicinato il telefono alla mia faccia e Joaquin ha appoggiato la sua testa sulla mia spalla. Mia madre ha urlato, è fuggita e ha spaventato mio padre".

Phoenix nel film di Phillips

Vedere il premio Oscar portare in vita Arthur nel film diretto da Todd Phillips, secondo il ventisettenne, ha rappresentato quasi una masterclass sulla recitazione.

Harry ha sottolineato: "Vederlo mentre fa quella risata e assistere all'effetto su di lui, su di tutti, mi ha stupito. Tossiva dopo ogni ciak. Era istruttivo vederlo affrontare diversi aspetti e sfumature di quella performance".

Una versione inedita del personaggio

Per prepararsi al ruolo di Harvey Dent, Lawtey ha preferito non vedere nessuna delle versioni precedenti del personaggio, creando nella propria mente una storia personale delle origini del personaggio, in modo da differenziarsi totalmente dalla performance di Aaron Eckhart, Billy Dee Williams e William Shatner.

Todd Phillips ha inoltre suggerito di pensare all'inizio della messa in onda in diretta dei processi e del fatto che Harvey fosse qualcuno pronto a usare quella situazione per un proprio vantaggio e in modo cinico.

Harry ha infine spiegato di essere stato felice di non dover cantare, ma di avere l'occasione di vedere Lady Gaga mentre si esibiva sulle note di alcuni brani famosi: "Se doveva esserci qualcuno che doveva cantare quella era lei, e avere un posto in prima fila è stato un momento da pelle d'oca".