Hideo Kojima: Connecting Worlds, nuovo trailer e data di uscita del documentario Disney+

Il canale Youtube giapponese di Disney+ ha diffuso un nuovo trailer di Hideo Kojima: Connecting Worlds, il documentario sullo sviluppatore di videogiochi Hideo Kojima che debutterà su Disney+ in tutto il mondo nella primavera del 2024.

Ecco il trailer di Hideo Kojima: Connecting Worlds:

A giugno Kojima Productions aveva pubblicato un trailer con lo stesso filmato ma con i sottotitoli in inglese per le parti parlate in giapponese. Lo potete guardare di seguito:

Hideo Kojima: Connecting Worlds

Il documentario è stato già presentato in anteprima al Tribeca Film Festival di New York il 17 giugno scorso. Hideo Kojima: Connecting Worlds si concentra sul genio e sul processo creativo del game designer Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding) e sul lancio del suo studio indipendente Kojima Productions. Il film include la partecipazione di Guillermo del Toro, Nicholas Winding Refn, Grimes, George Miller, Norman Reedus, Woodkid e Chvrches.

Kojima Productions sta sviluppando un nuovo gioco horror intitolato OD in collaborazione con il regista Jordan Peele. OD avrà come protagonista l'attrice Sophia Lillis (It, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri).

La consacrazione di Kojima a grande designer di videogiochi avviene grazie alla progettazione della serie di Metal Gear per Konami, che ha contribuito a gettare le basi del genere stealth. Nel 2015 Kojima lascia la Konami e fonda il suo studio indipendente. Death Stranding è stato il primo videogioco prodotto dalla Kojima Productions, ed è previsto un adattamento cinematografico del videogioco.