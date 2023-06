Death Stranding, Hideo Kojima conferma: 'Sono coinvolto in ogni aspetto del film'

Hideo Kojima ha confermato di essere pienamente coinvolto in ogni fase della produzione dell'annunciato adattamento cinematografico di Death Stranding.

Lo sviluppatore e creatore di Metal Gear Solid ha recentemente pubblicato sul suo account Twitter un aggiornamento sul film di Death Stranding. Kojima, che ha diretto il gioco originale del 2019, ha assicurato ai fan che non avrà un ruolo marginale nel film in arrivo.

"Per essere chiari, sono profondamente coinvolto nella produzione, nella supervisione, nella trama, nell'aspetto, nel design e nel contenuto dell'adattamento cinematografico di [Death Stranding], ma non mi occuperò della regia", ha dichiarato Kojima. Il film è stato annunciato per la prima volta nel dicembre 2022, da Kojima Productions in collaborazione con Hammerstone Studios.

Più che un semplice adattamento del gioco, Kojima ha dichiarato che il film introdurrà nuovi elementi nell'universo di Death Stranding. Inoltre, si tratterà di un progetto artistico a basso budget e ha dichiarato di aver rifiutato diverse offerte per renderla un'operazione ad alto budget.

"Sto adottando questo approccio per cambiare ed evolvere il mondo di Death Stranding in un modo che si adatti bene al cinema", aveva dichiarato Kojima nelle precedenti interviste. "Ho creato Death Stranding per essere un gioco, e i giochi rimangono tali. Non c'è bisogno di trasformarli in film. Quindi, in un certo senso, il film di Death Stranding prenderà una direzione che nessuno ha mai preso prima in ambito di adattamenti cinematografici di videogame".

Mentre il film è ancora nella sua fase iniziale di sviluppo, Kojima Productions sta lavorando anche a un sequel ufficiale del videogioco per PlayStation 5. Nel dicembre 2022 è uscito anche il primo trailer di Death Stranding 2, in cui Norman Reedus, Léa Seydoux e Troy Baker riprendono i loro ruoli. Elle Fanning e l'attore di Deadpool 2 Shioli Kutsuna sono stati confermati per interpretare nuovi personaggi nel sequel.

Kojima ha anche recentemente pubblicato delle foto di Nicolas Cage in visita allo studio, ma non ha fornito altri dettagli.