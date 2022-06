Hercules: Guy Ritchie regista del film live-action della Disney

Sarà Guy Ritchie il regista della versione live-action del film Hercules, collaborando così nuovamente con la Disney dopo aver portato sul grande schermo Aladdin.

Il nuovo progetto sarà prodotto da AGBO, la casa di produzione dei fratelli Joe e Anthony Russo.

Il nuovo approccio al classico di animazione Hercules non ha però ancora uno sceneggiatore dopo che Dave Callaham ha scritto la prima bozza dello script.

Guy Ritchie ha recentemente scritto, diretto e prodotto Operation Fortune: Ruse de guerre con star Jason Statham.

Joe e Anthony Russo, parlando del progetto di cui saranno produttori, avevano raccontato: "Non sappiamo se Hercules sarà un musical, ma la musica sarà certamente una parte del film". I fratelli Russo avevano quindi spiegato che useranno lo stesso approccio avuto nel portare sul grande schermo i fumetti della Marvel. Anthony aveva sottolineato: "Penso che si debba sempre portare qualcosa di nuovo perché dalla nostra prospettiva di narratori non è coinvolgente realizzare una traduzione letterale. Lo abbiamo già fatto con i nostri film Marvel. Non abbiamo realizzato adattamenti letterali dei fumetti perché se si vuole quella storia si può andare a leggerla. Vi daremo una storia diversa. Penso che faremo qualcosa nello spirito dell'originale e ispirato da quel film, ma porteremo anche dei nuovi elementi".

Il film originale aveva incassato in tutto il mondo 153 milioni di dollari e raccontava la storia del figlio di Zeus e Hera che veniva privato della sua immortalità da bambino, diventando un vero eroe.

Alla regia c'erano Ron Clements e Jon Musker e tra gli elementi più apprezzati del progetto c'erano i brani musicali composti da Alan Menken.