Henry Cavill, svelato il ruolo che avrà nel Marvel Cinematic Universe?

Il periodo di Henry Cavill nei panni di Superman si è concluso nel peggiore dei modi dopo essere stato incluso dalla Warner Bros. nella scena mid-credits di Black Adam, per i reshoot di The Flash, e nei poi cancellati sequel de L'uomo d'acciaio e progetti come Black Adam 2 e Crisi sulle Terre Infinite.

Quando James Gunn e Peter Safran hanno rifondato i DC Studios, Cavill è stato messo alla porta, con David Corenswet che è stato scelto per interpretare l'eroe nel film Superman in uscita nelle sale di tutto il mondo quest'estate (l'11 luglio per l'esattezza).

L'attore britannico, che ha detto addio anche a The Witcher, non ha perso tempo e ha compiuto il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe con un cameo nei panni di una variante di Wolverine in Deadpool & Wolverine. Da allora si è diffusa la voce che Cavill farà sicuramente ritorno nel MCU, anche se non necessariamente nei panni del nuovo Logan.

Dalla DC ai Marvel Studios: Henry Cavill sarà Richard Rider?

Henry Cavill è Wolverine in un cameo di Deadpool & Wolverine

L'insider MyTimeToShineHello ha affermato nelle ultime ore che l'attore è "sotto osservazione per un ruolo nello show Nova". Come al solito, questa affermazione relativamente vaga non fa luce su chi potrebbe interpretare l'ex Superman, anche se quella di interpretare Richard Rider è una suggestione interessante.

The Witcher 2: Henry Cavill in una foto della serie Netflix

Non scommetteremmo su questo ruolo e nemmeno sul fatto di vedere Cavill in Nova, ma l'attore ha già lavorato per il piccolo schermo e questa serie in streaming sarà probabilmente un progetto dal budget relativamente elevato. Inoltre, si prevede che getterà le basi per la storyline di Annihilation ancora più grande, che probabilmente coinvolgerà gli Avengers.

"La Marvel ha contattato gli scrittori e ha chiesto loro di proporre delle idee per la serie tv su Nova pensando ad Annihilus come cattivo principale", si legge in un recente report su Nova. Hanno anche chiesto che la storia fosse "giovane e sexy", catturando l'energia dei film militari degli anni '80". Nel frattempo, Cavill è impegnato nelle riprese di Voltron.